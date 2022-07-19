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中企助力墨西哥首都地铁现代化改造

2022年07月19日20:54 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城7月18日电（记者吴昊 朱雨博）由中国企业制造的墨西哥首都地铁一号线改造项目首列地铁车辆“云下线”仪式18日在墨西哥城举行。来自中国的地铁车辆将助推当地轨道交通现代化。

　　墨西哥城市长克劳迪娅·欣鲍姆在仪式上介绍说，首都地铁一号线现代化改造项目包括新造29辆列车，首辆列车由中国中车旗下中车株洲电力机车有限公司研制生产，下线亮相后将运至墨西哥，其余28辆列车将由两国合作生产。目前，中方已培训150名墨方技术人员。她表示，这个项目将为当地提供技术经验、创造就业。

　　中国驻墨西哥大使祝青桥在仪式上表示，中国高端轨道交通装备服务墨西哥城人民指日可待。越来越多中企看好墨西哥市场，加快来墨投资兴业步伐，促进墨工业化和当地就业。墨西哥城是众多中企在墨投资首选地，以中车为代表的中企将为当地经济社会发展贡献更多“中国力量”。

　　据悉，这些列车为9节编组，最高运营速度每小时80公里，采用新材料、新技术、新设计，较旧款列车噪声更低、安全性更强、能耗更低。

　　中国中车于2020年12月获得墨西哥城地铁一号线整体现代化改造项目合同。项目内容涉及投融资、车辆新造，以及既有车辆通信信号系统、线路及机电系统全面现代化升级改造、全系统维保等。

(责编：于洋、杨牧)

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