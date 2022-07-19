新华社金边7月19日电 专访：全球发展倡议受到发展中国家热烈欢迎——访柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆

新华社记者吴长伟

柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆日前接受中国媒体书面采访时说，中国提出的全球发展倡议受到国际社会特别是发展中国家的热烈欢迎，柬埔寨强烈支持这一倡议。他认为，这一倡议是中国向世界提供的又一公共产品，旨在通过国际合作减少贫困、保障粮食安全，将有助于加强国际发展合作，加快推动落实联合国2030年可持续发展议程。

布拉索昆表示，柬中关系经受住了时间的考验。在两国历代领导人的不断培育下，两国关系升级为全面战略合作伙伴关系并不断深化，双方合作成果丰硕。

他说，柬埔寨首相洪森多次表示，柬各领域发展离不开中国的支持和帮助。中国是柬最大贸易伙伴、最大外国直接投资来源国和最大发展援助伙伴。中国为柬埔寨抗击新冠疫情提供的援助在促进柬经济复苏方面发挥了重要作用。

布拉索昆指出，柬埔寨正在进行大规模基础设施建设，包括公路、桥梁、海港、机场、水电站、通信设施等项目，这些都是柬经济发展的重中之重。

他表示，在共建“一带一路”框架下，柬中在西哈努克港经济特区、金边-西港高速公路、暹粒新国际机场等项目上开展合作，这些项目将为进一步提振柬经济作出重要贡献。此外，随着中国通过奖学金、研究中心等帮助加强柬埔寨软基础设施，共建“一带一路”倡议还促进了双方在机构能力建设、知识共享和人力资源开发等多个领域的合作。

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