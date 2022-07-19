新华社联合国7月18日电 第76届联合国大会18日举行主题为“立刻采取共同行动：协调全球粮食危机应对之策”的高级别特别会议。中国常驻联合国代表张军出席会议并代表全球发展倡议之友小组发言，就粮食安全问题阐述小组成员共同立场。

今年中方在纽约联合国总部发起成立全球发展倡议之友小组，目前已有60个国家加入小组，共同推动加强国际合作，落实联合国2030年可持续发展议程，应对全球挑战。此次发言是小组成立以来的首次共同发言，标志着倡议落实工作及小组合作迈出了重要一步。

张军说，新冠疫情吞噬各国发展成果，世界经济复苏艰难分化，气候变化和全球供应链中断引发粮农产品价格波动，落实2030年可持续发展议程面临严峻挑战。全球粮食危机等多重挑战严重削弱发展中国家特别是小岛屿发展中国家、最不发达国家、内陆发展中国家和非洲国家的应对能力，国际社会必须立即采取共同行动，既要携手应对短期粮食危机，更要加强全球粮农领域长期合作。

他指出，首先，要向受粮食危机影响的国家特别是发展中国家提供紧急支持，在粮食生产储运、节粮减损、增加投资、提升自给能力等领域协调行动，加强各国和相关利益攸关方伙伴关系。

其次，要敦促发达国家等各方加强合作，聚焦粮农系统转型，加强对农民的科技创新和能力建设支持，帮助其增加就业，消除贫困，加强粮农可持续利用和保护，保护生态环境。

第三，要维护全球粮农供应链有效运转，确保粮食、燃料和化肥等农产品贸易畅通和市场开放，维护多边贸易体制，取消违反世贸组织精神和规则的单边主义和保护主义措施。

张军说，全球发展倡议之友小组将全力以赴，同各国合作落实2030年可持续发展议程，确保不让任何一个国家、任何一个人掉队。欢迎更多国家加入倡议之友小组。

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