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报告称欧盟和英国近一半领土面临干旱风险

2022年07月19日14:07 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔7月18日电（记者任珂）欧盟委员会联合研究中心18日发布报告说，欧盟和英国总计近一半的领土正面临干旱风险。

　　欧盟委员会联合研究中心在这份报告中指出，对欧盟干旱情况的发展和影响的分析表明，欧盟和英国总计44%的领土在7月份面临干旱风险，还有9%的领土处于更严重的警报状态，且农作物已受缺水影响。

　　报告说，欧盟多个国家和英国冬春两季雨水已经不足，今夏以来的热浪进一步使多个国家的河流流量受到严重影响，蓄水量枯竭。降水缺失意味着土壤含水量显著减少，这使得植物更难从土壤中提取水分。

　　报告警告说，缺水和高温将导致法国、罗马尼亚、西班牙、葡萄牙和意大利的农作物产量下降。

　　报告建议，为解决缺水问题，受影响国家需要采取特殊的水和能源管理措施。与之同样重要的是还需从根源上解决这些问题，也就是要应对气候变化及其对地球水循环造成的破坏。

　　欧洲大部分地区目前正处于热浪之中，一些科学家认为这与气候变化有关。南欧部分地区的气温已升至40摄氏度，葡萄牙、西班牙和法国部分地区还遭受严重的山火。

(责编：贾文婷、高歌)

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