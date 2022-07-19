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专访：中国发展为全球经济贡献稳定性——访约旦前副首相贾瓦德·阿纳尼

2022年07月19日14:04 | 来源：新华网
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　　新华社安曼7月19日电 专访：中国发展为全球经济贡献稳定性——访约旦前副首相贾瓦德·阿纳尼

　　新华社记者冀泽

　　约旦前副首相、经济学家贾瓦德·阿纳尼日前接受新华社记者专访时表示，中国经济近期克服了超预期挑战，保持增长动能，这也为世界经济发展贡献了稳定性。

　　阿纳尼说，当前中国是拥有独立完整工业体系的世界第二大经济体。“在全球诸多复杂因素影响下，中国能持续保持经济稳定增长已经是非常了不起的成就，这也展现出中国经济的强大韧性。”。

　　阿纳尼长期关注世界经济发展动向。他认为，中国在维持全球产业链和供应链正常运行、稳固世界粮食安全等诸多方面发挥着重要作用。

　　他说，在过去几十年，中国向世界提供了丰富多样且价格合理的消费品，帮助满足世界上许多中低收入人群的基本物资需求，全球没有因基础消费品物价大幅上涨而遭遇严重通货膨胀，这也在很大程度上促进了全球贸易和世界经济增长。

　　与此同时，他指出，中国农业技术发达，基本农产品可以保证本国粮食供应，这也有助于稳定世界粮食价格。在此基础上，中国在农产品种植、荒漠化治理和节水农业发展等方面与世界分享经验，帮助维护世界粮食安全。

　　阿纳尼对中国经济前景表示乐观。他认为，中国拥有庞大的经济体量、极大规模的内部消费市场以及精准灵活的宏观调控政策，这是中国改革开放以来不断积累的优势，也是中国应对风险挑战的底气。在应对新冠疫情冲击、世界通货膨胀高企等挑战时，中国经济仍能稳中向好，离不开积极有为的政策调控。

　　阿纳尼表示，中国的改革开放取得了举世瞩目的发展成就，也极大推动世界经济繁荣发展。他期待在共建“一带一路”框架下，让包括中东国家在内的世界各国分享中国对外开放的红利与机遇。

(责编：贾文婷、高歌)

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