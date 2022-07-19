【环球时报-环球网报道 记者白云怡】据媒体报道，美国前总统国家安全事务助理博尔顿在接受采访时承认，自己曾经帮助策划其他国家的政变。有分析认为，策动别国政变对美国来说是家常便饭。对此，中国外交部发言人汪文斌18日表示，博尔顿的言论昭示人们，美国政要鼓吹的基于规则的国际秩序，就是确保美国可以肆意对别国进行干涉和颠覆的秩序。

“我注意到，这名美国前高官谈到策划别国政变的经历时，毫无顾忌，颇为得意。这表明推翻别国政权已深入美国外交政策的骨髓。”汪文斌当天在外交部例行记者会上回应相关问询时表示，美国波士顿学院学者琳赛·奥罗克在其《隐蔽的政权更迭：美国的秘密冷战》一书中写道，在1947年至1989年的42年间，美国实施了64次隐蔽的政权更迭行动和6次公开行动。冷战结束后，美国的政权颠覆行为并未收敛。多年来，美国在拉美制造政局动荡，卷入“阿拉伯之春”，在欧亚地区煽动“颜色革命”，美国高官甚至直接上街支持他国反对派挑动政治对抗。

他表示，博尔顿的言论昭示人们，美国政要鼓吹的基于规则的国际秩序，就是确保美国可以肆意对别国进行干涉和颠覆的秩序。这样的规则和秩序无疑是博尔顿之流希望竭力维护的，但却是世界人民所不能允许的。

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