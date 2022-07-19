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英国前财政大臣苏纳克在保守党新党首选举前三轮投票中领先

2022年07月19日08:17 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦7月18日电（记者杜鹃　许凤）英国执政党保守党新党首选举18日举行第三轮投票，4名参选人获准进入后续角逐，其中前财政大臣里希·苏纳克继续保持领先。

　　根据当天的投票结果，4名获得继续参与保守党党首角逐资格的参选人分别是苏纳克、前国防大臣彭妮·莫当特、外交大臣伊丽莎白·特拉斯和前负责平等事务的国务大臣凯米·巴德诺赫，议会下院外交委员会主席汤姆·图根达特获得票数最少出局。苏纳克在前三轮投票中所得票数均为最多，莫当特始终占据第二位，特拉斯紧随其后。

　　本月12日，8名保守党要员得到足够数量的议会下院保守党议员支持，获得参与保守党新党首角逐资格。在分别于13日和14日举行的前两轮投票中有3名参选人被淘汰。

　　根据英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”公布的竞选规则，下院保守党议员后续还将举行投票，直至21日议会夏季休会前锁定两名候选人。选举随后进入第二阶段，保守党党员将通过邮寄选票的方式选出新党首。据英国媒体报道，保守党现有党员约20万人。

　　“1922委员会”由保守党议会下院普通议员组成，在决定党首及首相人选方面发挥重要作用。

　　约翰逊本月7日宣布辞去保守党党首和首相职务，但将留任至新领导人产生。保守党新党首选举最终结果将于9月5日宣布。这意味着，那一天将揭晓由谁出任下任首相。

(责编：贾文婷、高歌)

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