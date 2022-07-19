据新华社北京7月18日电 （记者许可）外交部发言人汪文斌18日表示，国际社会应对英美犯下的战争罪行和侵犯人权行径进行彻底调查，还给那些无辜逝去的生命一个公道，让各国人民不再遭受任意欺凌和伤害。

当日例行记者会上，有记者问：据媒体报道，此前驻阿富汗的英国“特种空勤团”成员曾多次杀害战俘和手无寸铁的平民，甚至还开展“杀人竞赛”。此外，调查还发现相关部队存在涉嫌伪造现场、长官知情不报等情况。你对此有何评论？

“有关报道令人震惊和愤怒。联想到此前曝光的美国和澳大利亚军人在阿富汗杀害平民事件，美及其盟友践踏人权、辱没良知的暴行并非孤立存在的个案，而是长期、系统性存在的普遍现象。”汪文斌说。

汪文斌说，据报道，2003年至2008年间，有数以千计的伊拉克平民被英国士兵虐待，遭到拘禁、殴打、侮辱、性侵甚至杀戮。美国表现则更为“突出”，近二十年来，美国在阿富汗、伊拉克、叙利亚等多国发动空袭超过9万次，在空袭中丧生的平民最高或达4.8万名。收割中的农民、街头嬉戏的儿童、逃避交战的家庭以及藏身于楼房的村民都会成为美军杀戮的目标。

“事实一再表明，那些‘捍卫人权’调门喊得最高的国家，恰恰是残害无辜百姓最多的‘刽子手’；那些攻击别国人权状况最起劲的国家，恰恰最应该坐到世界人权的‘被告席’上。”汪文斌说，国际社会应对英美犯下的战争罪行和侵犯人权行径进行彻底调查，还给那些无辜逝去的生命一个公道，让各国人民不再遭受任意欺凌和伤害。

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