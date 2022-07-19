新华社北京7月18日电 7月18日，国务委员兼外长王毅同法国总统外事顾问博纳通电话。

王毅表示，马克龙总统胜选连任后，两国元首成功通话，为两国关系健康稳定发展提供战略指引，注入新的动力。双方迅速落实元首重要共识，两国关系实现强劲开局起步。中方愿同法方一道，推动中法全面战略伙伴关系实现更加富有活力的发展。

博纳表示，法方高度重视保持两国高层往来，马克龙总统坚定不移致力于对华友好，希望推动法中全面战略伙伴关系迈上新的台阶。法方愿同中方深化航空、农食、能源、人文等各领域务实合作，在保护生物多样性、应对气变等全球性事务中加强协调，期待双方尽早举行新一轮战略对话。

博纳说，当前，欧洲大陆重燃战火，欧洲复苏发展遭受严重冲击。欧中、法中均致力于和平稳定发展，坚守尊重国际法、维护主权原则等重要理念。法方赞赏中方为促进粮食、能源安全发挥积极作用，高度重视法中战略协调，愿共同展现大国担当，为早日停火努力，将乌克兰危机对脆弱和不发达国家的外溢负面影响降到最低。

王毅说，中法是世界多极化进程中的两支重要的稳定性力量。面对变乱交织的国际局势，尤其是单边主义肆虐，丛林法则抬头，作为负责任的大国，中国始终坚持维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中方愿同法方加强协调，为维护和平稳定发展作出应有贡献。

王毅强调，乌克兰危机呈现出长期化、复杂化趋势，这是世人所不愿看到的。中方从一开始就坚持劝和促谈，将继续尽一切努力为停火止战发挥建设性作用。中方赞赏马克龙总统积极斡旋奔走，支持并相信法方将继续为恢复和平发挥欧洲大国的独特和重要作用。乌克兰危机外溢导致粮食、能源短缺，对全球复苏与和平稳定带来挑战和风险。习近平主席相继提出全球发展倡议、全球安全倡议，中方愿同法方就落实倡议加强沟通。中方在二十国集团外长会上还提出了国际粮食安全合作倡议，可以同法方“粮食和农业韧性行动”倡议相互呼应，争取形成更多国际共识。

王毅表示，希望法方作为欧盟核心大国和“三驾马车”之一，为中欧关系健康顺利发展发挥积极作用，不断拉长中欧合作的正面清单，打造能源安全、碳市场、绿色金融等新合作亮点，共同推动《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会和《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议取得成功。

博纳表示愿继续本着互惠互利原则积极推动欧中合作，重申北约将坚持成立时的地理定位，无意也不会向亚太扩张。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)