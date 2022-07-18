新华社开罗7月18日电 专访：所谓新疆存在“强迫劳动”等说法完全是谎言——访埃及《金字塔报》专栏作家贾巴拉

新华社记者

埃及官方《金字塔报》专栏作家卡迈勒·贾巴拉日前在开罗接受新华社记者电话采访时说，某些西方国家所谓新疆“存在‘强迫劳动’和‘种族灭绝’”的说法完全是谎言，这是对中国政府和中国人民的恶意中伤，企图阻碍中国发展。

贾巴拉指出，中国新疆地区经济发展迅速，在减贫、反恐等领域取得了巨大成就，新疆各族人民享有充分的宗教自由，传统文化得到很好的传承。

对于某些西方国家散布所谓新疆“存在‘强迫劳动’和‘种族灭绝’”的谎言，贾巴拉感到非常愤慨。他认为这是某些西方国家围堵中国、阻碍中国发展、破坏中国民族团结的惯用伎俩。

贾巴拉曾是埃及资深媒体人，现在是专栏作家，同时是埃及外交事务委员会成员，早在20多年前就与中国结下不解之缘。1997年，贾巴拉第一次踏上中国土地。2010年和2019年，贾巴拉先后两次前往新疆地区考察。

2019年，贾巴拉将他在中国的经历、观察、交流与思考结集成书出版。在这本名为《创造奇迹的70年》的著作中，贾巴拉专门用一章篇幅讲述了新疆经济发展和去极端化取得的成绩等。

贾巴拉在书中指出，中国整体经济和社会的发展推动了新疆地区的发展，而新疆在经济和社会发展方面的经验、在打击恐怖主义和消除贫困等方面采取的措施也值得很多发展中国家借鉴。

在2019年的新疆之行中，贾巴拉访问了喀什艾提尕尔清真寺、疏附县民族乐器村等地。他告诉记者，新疆传统手工业和文化、宗教自由得到了很好的保护，“新疆正处于历史上最好的时期”。

贾巴拉期待中国和阿拉伯国家进一步加强官方和民间交流，让更多阿拉伯民众亲眼看到一个真实的新疆。“希望新疆的发展成就能够让更多人知晓，尤其是那些对中国友好、支持中国不断发展的民众，避免他们被西方媒体的宣传所误导。”

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