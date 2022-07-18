新华社北京7月18日电（记者许可）外交部发言人汪文斌18日表示，国际社会应对英美犯下的战争罪行和侵犯人权行径进行彻底调查，还给那些无辜逝去的生命一个公道，让各国人民不再遭受任意欺凌和伤害。

当日例行记者会上，有记者问：据媒体报道，此前驻阿富汗的英国“特种空勤团”成员曾多次杀害战俘和手无寸铁的平民，甚至还开展“杀人竞赛”。此外，调查还发现相关部队存在涉嫌伪造现场、长官知情不报等情况。你对此有何评论？

“有关报道令人震惊和愤怒。联想到此前曝光的美国和澳大利亚军人在阿富汗杀害平民事件，美及其盟友践踏人权、辱没良知的暴行并非孤立存在的个案，而是长期、系统性存在的普遍现象。”汪文斌说。

汪文斌说，据报道，2003年至2008年间，有数以千计的伊拉克平民被英国士兵虐待，遭到拘禁、殴打、侮辱、性侵甚至杀戮。美国表现则更为“突出”，近二十年来，美国在阿富汗、伊拉克、叙利亚等多国发动空袭超过9万次，在空袭中丧生的平民最高或达4.8万名。收割中的农民、街头嬉戏的儿童、逃避交战的家庭以及藏身于楼房的村民都会成为美军杀戮的目标。

汪文斌说，更加恶劣的是，美英非但没有检讨自身暴行，反而百般敷衍塞责。有报道指出，英国议会去年推行“海外行动法案”，包庇在海外犯下实施酷刑等严重罪行的英国军人，阻碍对肇事者全面追责。英国国防部声称对英国士兵在阿富汗和伊拉克的行为进行了广泛调查，但90%的战争罪行指控却得不到调查。此前，多名试图调查美军在阿富汗战争罪行的国际刑事法院官员却受到美国政府制裁。

“事实一再表明，那些‘捍卫人权’调门喊得最高的国家，恰恰是残害无辜百姓最多的‘刽子手’；那些攻击别国人权状况最起劲的国家，恰恰最应该坐到世界人权的‘被告席’上。”汪文斌说，国际社会应对英美犯下的战争罪行和侵犯人权行径进行彻底调查，还给那些无辜逝去的生命一个公道，让各国人民不再遭受任意欺凌和伤害。

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