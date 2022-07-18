新华社纽约7月18日电 综述：美金融企业增加拨备应对经济恶化风险

新华社记者刘亚南

最新公布的第二季度业绩报告显示，为应对美国经济增长放缓和甚至可能出现的衰退，多家美国大型银行着手增加信贷损失准备金并暂停股票回购，以改善企业现金流状况。

摩根大通日前公布的数据显示，该企业二季度营业收入和每股盈利均低于预期，二季度计提11.01亿美元信贷损失准备金，而去年同期是释放22.85亿美元信贷损失准备金，反映了经济前景恶化。此前的一季度，摩根大通已经因高通胀和乌克兰危机计提14.63亿美元信贷损失准备金。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，虽然美国经济继续增长，但地缘政治紧张、高通胀、消费者信心下降、经济政策对全球流动性影响等因素可能带来负面影响，摩根大通将为此做好准备。

花旗银行公布的二季度营业收入和每股盈利虽高于市场预期，但仍计提3.75亿美元信贷损失准备金，而去年同期和今年一季度则分别释放24.02亿美元和1.38亿美元信贷损失准备金。

业务集中于零售和商业银行的富国银行公布的业绩报告显示，该公司在二季度计提5.8亿美元信贷损失准备金，而去年同期和今年一季度分别释放12.6亿美元和7.87亿美元信贷损失准备金。

由于利率提高和金融市场走弱，富国银行的风险资本、住房抵押银行、投资银行和经纪业务出现明显下滑，二季度非利息收入同比大幅减少40%，降至68.3亿美元。

摩根士丹利公布的业绩报告显示，该公司二季度计提的信贷损失准备金从一季度的5700万美元增至1.01亿美元。

由于资本市场表现不佳，摩根士丹利二季度机构证券、财富管理和投资管理三个板块营业收入均同比下降。其中，股市低迷导致投资银行业务营收同比降幅达55%。

此外，为满足美联储压力测试要求、增加现金持有规模，摩根大通和花旗银行还宣布暂停股票回购。

市场研究机构CFRA负责美国股票策略的首席投资策略师山姆·斯多沃表示，如果银行是整个经济的晴雨表，那么今年二季度美国企业业绩不容乐观。

美国两年期国债和10年期国债收益率近期连续出现倒挂，不少研究人士认为美联储难以在大幅加息抗通胀之际实现经济软着陆，美国经济陷入衰退风险增大。

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