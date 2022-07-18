新华社利雅得7月18日电专访：我们始终看好中国经济发展前景——访沙特阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰

新华社记者胡冠

沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰日前接受新华社记者专访时说，“我们始终看好中国经济发展前景”，中国市场对集团而言具有战略意义，参与中国经济发展历程令集团倍感荣幸。

阿吉兰兄弟控股集团是沙特在华规模最大的民营企业之一。身为沙中商务理事会主席的阿吉兰介绍，集团2000年开始筹备在华投资建厂，2002年在江苏省苏州市建立了第一家纺织工厂，2003年集团旗下的山东海之杰纺织有限公司揭牌成立。

阿吉兰说，此后十余载，集团不断拓展服装产业布局，横跨多个中国省区建立了十余座工厂，目前与在华业务相关的商业网络已拓展至全球11个国家和地区。“作为一家外商独资企业，我们深刻体会到在改革开放浪潮推动下，中国纺织业积极的发展态势。”

阿吉兰对中国的改革开放感触良多：“阿吉兰兄弟控股集团乘着中国改革开放的春风进入中国市场，深深受益于政策红利，也见证了中国经济腾飞。通过数十年的开放实践，中国走出了自己特有的发展道路。凭借持续深化的开放以及不断强化的对外交往，中国成功实现了跨越式发展。”

谈到集团在中国的发展规划，阿吉兰说，随着沙中两国经贸往来日益密切，集团2017年以来在北京、上海、深圳、香港设立4个投资办公室，致力于推动沙特“2030愿景”同共建“一带一路”倡议对接，促进沙中企业的投资与经贸往来。除了贸易及传统行业合作，集团希望与中国企业在5G、人工智能、大数据、生物科技、金融科技、自动化等新兴领域加强合作。

阿吉兰说：“中国市场具有十分重要的战略意义。未来，我们将携手更多优秀中国企业，深挖沙中双边经贸合作机遇与潜力，帮助两国投资者实现更高水平的合作共赢。”

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