新华社耶路撒冷7月18日电（记者王卓伦 吕迎旭）由以色列特拉维夫大学等机构进行的一项新研究认为，珊瑚在海水中发光是为了引诱猎物。相关论文发表在英国《自然·通讯生物学》杂志上。

在第一阶段实验中，研究人员在实验室中选用甲壳类动物卤虫测试荧光对浮游生物的潜在吸引力。卤虫生活于高盐的盐田和咸水湖中，是一种重要的饵料生物和良好的实验动物材料。

研究人员发现，当让卤虫在绿色或橙色荧光靶标和清晰的对照靶标间进行选择时，它们表现出对荧光靶标的明显偏好。在所有实验中，荧光信号对甲壳类动物呈现出极大吸引力。

然而与甲壳类动物不同的是，不被认为是珊瑚猎物的鱼并未表现出类似选择趋势，而是总体上避开了荧光目标，特别是橙色荧光目标。

第二阶段实验在深约40米的海域进行，那里是珊瑚的自然栖息地。目标是考察在自然水流和光照条件下荧光对各类浮游生物的吸引力。研究发现，绿色和橙色荧光诱捕器吸引的浮游生物是透明诱捕器的两倍。

在研究的最后一个阶段，研究人员对以色列红海海滨城市埃拉特附近45米深海域的珊瑚的捕食率进行检测，发现显示绿色荧光的珊瑚的捕食率比显示黄色荧光的珊瑚高出25%。

研究人员说，许多珊瑚呈现出荧光颜色的图案，突出它们的嘴或触手尖端，这说明珊瑚发光就像生物发光一样，是吸引猎物的一种机制。他们表示，尽管现有的关于浮游生物对荧光信号的视觉感知知识存在一定空白，但这一研究为荧光在珊瑚中的诱捕作用提供了实验证据。

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