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爱丁堡艺术节嘉年华开幕 中国文化演出获赞

2022年07月18日11:17 | 来源：新华网
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　　新华社爱丁堡7月17日电（记者许凤　赵晓娜）爱丁堡艺术节嘉年华活动17日在英国苏格兰首府爱丁堡市中心举行，来自数十个国家和地区的800余名演员带来各具特色的表演，300多名华侨华人组成当日最大方阵，献上丰富多彩的中国文化演出，获得观众热烈掌声。

　　参加嘉年华活动的团体沿着主干道王子街，一边行进一边进行舞蹈、鼓乐等表演。随后，演员们来到爱丁堡王子花园舞台，以雄伟的爱丁堡城堡为背景继续为观众带来精彩表演。

　　华侨华人方阵的节目包括舞龙舞狮、武术、民族舞和现代舞等。独特的中国风情受到热烈欢迎。

　　嘉年华组织机构负责人贾森·鲁斯特对新华社记者说：“华侨华人方阵的表演棒极了，今年有300多名表演者，看到这么多人参与真的很令人兴奋。”他说，华侨华人参与爱丁堡艺术节嘉年华等活动有助于当地打造多元社会。

　　爱丁堡艺术节嘉年华活动标志着一年一度的爱丁堡艺术节拉开序幕。爱丁堡艺术节是国际艺术节、边缘艺术节、军乐节、国际图书节和视觉艺术节五大文化艺术活动的统称，吸引着来自全球数万名艺术家参与。

(责编：贾文婷、高歌)

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