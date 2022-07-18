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美国猴痘疫苗供不应求

2022年07月18日11:15 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月18日电 美国政府卫生部门计划18日起再在全国范围分发13万剂猴痘疫苗，但仍无法缓解猴痘疫苗供不应求的情况。

　　据美国《纽约时报》援引卫生与公众服务部数据报道，目前全美已分发15.6万剂猴痘疫苗，自18日起将再分发13万剂。然而，由于美国近来猴痘新增病例增多，疫苗供不应求。美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基15日在新闻发布会上承认目前到货疫苗数量低于预期。

　　7月14日，人们在美国纽约一处疫苗接种点等待接种猴痘疫苗。新华社发（郭克摄）

　　卫生与公众服务部助理部长唐·奥康奈尔15日说，自出现猴痘疫情以来，美国订购了近700万剂疫苗，但目前只到货37.2万剂，数百万剂疫苗预计明年才能到货。该部15日加订了250万剂疫苗，也得明年才能到货。

　　截至14日，全美已报告近1500例猴痘病例，其中以男同性恋患者居多。一些专家认为，实际情况可能更为严重，因为美国目前相关检测滞后。据美国《政治报》报道，截至今年6月10日，全美仅报告45例猴痘确诊病例。

　　目前，纽约市的猴痘疫情较严重，截至15日报告461例确诊病例。本周早些时候，数千人试图在线预约猴痘疫苗接种，导致纽约市政府一个预约网站崩溃。目前，该市尚未恢复疫苗接种预约。（袁原）

 

(责编：贾文婷、高歌)

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