本报记者 林子涵

近日，江苏省如皋港苏中国际集装箱码头作业繁忙。

许丛军摄（人民视觉）

近期，中国经济年中“成绩单”陆续公布，多项主要经济指标释放积极信号：生产供给逐步回升，居民消费持续升温，外贸进出口增速提升，物价总体稳定在合理区间，吸收外资延续两位数增长……随着中国疫情防控形势持续向好，稳经济政策措施加快落地生效，中国经济正在稳步恢复。

外媒认为，中国经济复苏强于预期。在全球经济形势复杂严峻背景下，中国已成为“投资者的避风港”，将继续为全球经济复苏提供强大动能。

“令人惊讶的快速复苏”

据中国国家统计局日前发布的数据，6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）回升至50.2%，高于上月0.6个百分点，在连续3个月收缩后重返扩张区间。在调查的21个行业中，有13个行业PMI位于扩张区间，制造业景气面继续扩大，积极因素不断积累。

美国有线电视新闻网报道称，包括建筑业和服务业在内的中国非制造业采购经理人指数从5月的47.8%跃升至6月的54.7%。这是该指数4个月来首次回到扩张区域，也是自2021年5月以来的最强读数，表明“中国服务业活动出现了令人惊讶的快速复苏”。

“一切都表明中国的复苏强于预期。”西班牙《经济学家报》网站报道称，“最近公布的数据显示，6月份服务业经营活动激增，超出预期并跃升至近一年来的最高水平。”

“企业和工厂的经济活动近期有所扩张。这表明中国经济活动温和复苏。”《华尔街日报》网站报道称。

中国海关总署日前发布外贸数据，今年上半年，中国货物贸易进出口总值19.8万亿元人民币，连续8个季度实现同比正增长。

“中国6月出口额创5个月来最快增速，同比增长17.9%。”《日经亚洲》杂志网站报道称，汽车出货量提振了中国出口形势，约24.8万辆汽车在6月发往海外，同比增长超过30%。

“最新的官方数据表明中国作为贸易强国的地位并未减弱。”彭博社称，6月份，中国的出口贸易继续逆势而上，以1月份以来的最快速度增长，将中国的贸易顺差扩大到创纪录的近980亿美元。彭博经济学家分析，目前，中国国内生产和物流时效正在改善。

“中国是全球经济中的稀有案例。”日本野村证券日前发布最新预测称，随着摆脱疫情影响并得到扩张性政策的支持，中国经济正在复苏，而很多国家正在实施紧缩政策并出现经济放缓。野村证券经济学家预计，欧元区、美国、加拿大、澳大利亚等将在2022年至2023年间出现经济衰退，而中国的前景却大为不同。

“中国展现强劲经济韧性”

在全球通胀压力下，中国物价保持平稳运行，引发外媒点赞。

据中国国家统计局日前发布的数据，1—6月，全国居民消费价格指数（CPI）比上年同期上涨1.7%，6月单月CPI环比持平。上半年物价总体稳定在合理区间。

“与其他大国不同，通胀问题在中国不是人们最担心的问题。”新加坡银行首席投资官谢佩华日前在英国《金融时报》发文表示，今年6月份2.5%的CPI显示出中国在食品和能源方面的韧性，财政和货币刺激措施为实现国内生产总值目标提供了充足空间。中国央行是唯一一家没有加息抑制通胀压力的央行。人民币在美元走强的情况下保持稳定，中国有能力通过降低利率来放松信贷环境。

新加坡大华银行集团经济学家日前发布最新评论称，中国6月份核心CPI（不包括食品和能源）保持温和，同比仅增1.0%。预计中国央行将维持其宽松的货币政策以促进增长。

《华尔街日报》网站报道称，由于食品和燃料价格上涨，中国6月的通胀率略高于预期，但与欧洲和美国的高通胀相比，成本压力仍然较小。经济学家预计，随着中国经济复苏，中国通胀率很可能在9月前后见顶，在3%左右甚至更低。相比之下，美国5月CPI同比上涨8.6%，是1981年以来的最大涨幅。根据一项初步估算，欧元区19个国家6月年化CPI同样达到了8.6%。中国的表现甚至在亚洲也是不同寻常的。大多数亚洲国家的物价涨幅更大，各国央行纷纷给经济踩刹车进行回应。

“尽管CPI在猪肉和能源价格上涨的背景下上涨，但这不大可能成为中国央行面临的类似西方央行的危机。”彭博社称。

国际清算银行近日发布的年度经济报告显示，世界经济正面临进入新的高通胀期的风险。该行总经理阿古斯丁·卡斯滕斯近日接受媒体采访时表示，在全球高通胀形势下，中国展现出强劲的经济韧性，这为中国央行提供了建设性调整货币政策的空间。“中国将继续为世界经济增长贡献动能。”卡斯滕斯说。

“投资中国有独特价值”

外资，是观察一国经济吸引力的风向标。中国贸促会近期的调研结果显示，中国持续优化营商环境，提升了外资企业对中国市场的信心，也坚定了外商扩大在华投资的决心。

中国美国商会近期发布的《美国企业在中国白皮书》显示，有超过2/3的受访企业认为，中国仍是其在全球的前三大投资市场；83%的受访企业表示，他们没有考虑将生产或采购转移到中国以外的地区。白皮书称，中国仍然是美国企业的首选市场。在许多美国企业看来，要成为全球赢家，在中国市场保持竞争力至关重要。

6月19日，第三届跨国公司领导人青岛峰会开幕，476家世界500强企业和行业领军企业负责人通过线上线下方式赴会。99个重点外资项目集中签约，总投资额156亿美元。“我们对中国市场的承诺和信心从未改变。”美国化工巨头陶氏公司亚太区总裁彭睿思在参会期间表示，相比其他市场，中国有广阔的市场和发展空间、不断升级的消费需求、完整的工业体系和供应链生态，这些独特优势为跨国企业提供了宽广舞台。

与此同时，外资也在积极融入中国金融市场。万德数据显示，6月北向资金净买入超过729.6亿元，创2020年以来的新高，这也是北向资金连续第3个月呈现净流入。“北向资金”指香港向沪深两市流入的资金，一直被视为国际资本配置A股的风向标。6月以来，北向资金大量流向A股，表明越来越多国际投资机构看好中国。

“全球股市经历了1970年以来最糟糕的上半年。”谢佩华表示，对全球投资者来说，投资中国有独特价值。中国的能源转型和技术进步也提供了绿色基础设施领域的投资机会。

“中国及其市场已成为金融动荡的避难所和全球经济的巨大希望。”西班牙《经济学家报》网站发文称，自5月以来，中国股市上涨了约15%，而美国标准普尔500指数下跌了约8%。同时，尽管中美两国的货币政策路径不同，但人民币相对于美元的汇率仍较为稳定。对西方经济来说，中国将越来越重要，因为它是一个功能齐全的生产和消费中心。在西方消费被通货膨胀扼杀之际，中国消费者的消费意愿将稳步回升。“由此，中国或将在全球迫在眉睫的经济衰退中成为一片绿洲，其市场也可以作为投资者的稳定避风港。”该报道称。

(责编：杨光宇、胡永秋)