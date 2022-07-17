新华社萨格勒布7月16日电（记者李学军）中国驻克罗地亚大使馆16日举办第三次中克警务联巡启动仪式，这是中克两国时隔两年再次开展旅游季警务联巡，也是新冠疫情以来中国警方首次赴海外执行联合巡逻任务。

中国驻克罗地亚大使齐前进在仪式上表示，克罗地亚是首个与中国开展警务联巡的中东欧国家，联巡活动能够更好地服务来克旅游的中国公民和旅克华侨华人，深化两国旅游合作，推动中克执法安全领域合作走深走实。今年是中克建交30周年，相信两国恢复警务联巡将进一步增进双方互信和友谊。

萨格勒布市警察局负责人蒂什马表示，旅游季警务联巡是克警方国际合作的重点项目，对保护和吸引外国游客发挥了重要作用。克中两国警察将在联巡期间热情周到地为在克中国游客服务，为旅克华侨华人排忧解难，有力提升他们在克罗地亚游览居住的安全感。

中国联巡队员代表表示，全体队员将与克方同事通力协作，全力以赴做好来克中国游客和旅克华侨华人服务工作。同时将广泛走访在克中资企业和华侨社团，了解安全需求并开展防范电信网络诈骗宣传。

此次来克联巡的8名中国警员分别来自广东、福建、浙江、山东，都具有丰富的基层工作经历和执法经验，他们将在克罗地亚首都萨格勒布、扎达尔市、普利特维采湖国家公园和杜布罗夫尼克市开展为期1个月的警务联巡。

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