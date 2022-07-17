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北马其顿议会批准法国提案以尽快开启入盟谈判

2022年07月17日09:36 | 来源：新华网
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　　新华社地拉那7月16日电（记者章亚东）斯科普里消息：北马其顿议会16日投票批准了旨在解决北马同保加利亚争端的法国提案，为北马尽快开启与欧盟的入盟谈判扫清了道路。

　　在经过三天的激烈辩论后，拥有120个席位的北马议会当天对法国提案进行投票表决，该提案以68票赞成的结果获得通过，主要反对党马其顿内部革命组织民族统一民主党的议员在投票前离开议会以示抗议。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩14日在北马议会发表讲话时说，北马其顿应抓住机遇，通过投票表决通过法国提案，这样该国将有机会在下周启动与欧盟的入盟谈判。法国提案明确保护了北马的利益，并解决了各方之间的分歧。

　　北马其顿2005年成为欧盟候选国。欧盟与北马和阿尔巴尼亚有关入盟的政府间会议原定2020年年底举行，但因保加利亚与北马在民族认同等问题上存有争端而被推迟。今年6月，保加利亚决定取消其对北马同欧盟举行入盟谈判的否决。6月30日，法国总统马克龙在西班牙首都马德里举行的北约峰会期间提出，北马和保加利亚均须作出妥协，北马应承诺修改宪法，承认在北马的保加利亚少数族裔的存在并采取措施保护他们的权利；北马放弃针对保加利亚的仇视言论；北马承诺与保加利亚保持友好关系。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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