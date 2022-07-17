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全球连线 | 俄禁止384名日本众议员入境 乌称收到首批M270军援

2022年07月17日09:24 | 来源：新华社
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　　新华社北京7月16日电 俄外交部15日发表声明说，俄方决定对384名日本国会众议员实施制裁，禁止其进入俄罗斯。乌国防部长称，已收到援助的首批M270多管火箭炮系统。

　　请看新华社记者来自前方的报道——

　　@俄罗斯

　　俄外交部声明说，由于日本政府今年4月对俄国家杜马（议会下院）多名代表实行个人制裁，俄外交部决定从7月14日起禁止384名日本国会众议员进入俄罗斯。在俄罗斯开展特别军事行动的背景下，这些日本国会众议员采取不友好的反俄立场，对俄方进行了毫无根据的指控。

　　根据俄外交部网站公布的名单，禁止入境的日本国会众议员包括自民党副总裁、前首相麻生太郎，日本内阁官房副长官木原诚二，以及前首相菅义伟等。

这是4月16日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的俄罗斯外交部大楼。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

　　美国媒体15日报道，俄罗斯政府计划明年建立国家石油基准，旨在与西方争夺石油定价权。

　　彭博社援引一份俄方文件报道，俄政府多个部门、俄石油生产商和俄中央银行计划今年10月在一个国家平台启动石油交易，采取措施吸引外国伙伴购买石油，以使上述平台达到足够石油交易量，从而能够在2023年3月至7月建立国家石油基准。

　　美国财政部14日发布文件，声称俄罗斯农产品、农业设备和药品不在美方制裁范围，并表示美方支持缓解全球粮食短缺的努力。俄方批驳说，美方是造成全球粮食危机的“始作俑者”。

　　@乌克兰

　　乌克兰国防部长列兹尼科夫15日在社交媒体发文称，乌方已收到伙伴国援助的首批M270多管火箭炮系统。但他没有透露援助国家和装备数量。

　　据乌克兰政府网站报道，乌总理什梅加尔15日在内阁会议发表讲话时称，过去三个月乌政府积极筹备冬季供暖事宜，截至目前，乌地下存储设施储备的天然气量达到113亿立方米、煤炭约150万吨。

7月13日，汽车在匈牙利布达佩斯市中心行驶。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

　　@匈牙利

　　匈牙利总理欧尔班15日说，欧盟对俄罗斯施加制裁后果严重，对欧盟经济产生“致命”威胁。他说，“我们起初以为，我们只是开枪打了自己的脚。但现在很清楚，欧洲经济对自己的肺开了一枪，正在大口喘息。”

　　匈牙利政府13日宣布，因乌克兰危机和欧盟对俄制裁，能源价格急剧上涨，匈牙利进入能源紧急状态，将采取禁止燃油和木柴出口、加大天然气和煤炭生产等措施保障国内能源安全。

　　策划: 班玮 范伟国

　　监制：冯俊扬 魏建华

　　统筹：杨晴川 闫珺岩

　　记者：胡晓光 李东旭 陈嫱 孟菁 李奥 李铭 卜晓明 安晓萌 惠晓霜

　　剪辑：淡然

　　编辑：王申 王科文

　　新华社国际部制作

　　新华社国际传播融合平台出品

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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