新华社北京7月16日电 “全球发展共同体”国际青年智汇行动15日晚举办线上发布和创享会，围绕五项议题内容，来自8个国家、平均年龄34岁的11位外籍青年提交的十项提案获评十佳称号。

聚焦“减贫与包容性发展”议题，印度尼西亚籍青年汉迪走进新疆，拍摄了记录新疆普通家庭生活变化的微纪录片《“无穷”中国路》，向世界生动讲述中国脱贫经验。

针对“抗疫与公共卫生”议题，孟加拉国青年医生费尔杜斯的提案是通过开发手机应用，计划联合“一带一路”沿线国家医疗机构搭建医疗资源共享平台。

围绕“气候变化与绿色发展”议题，荷兰籍青年贺晓晴提出利用景观设计美化垃圾处理设施，减少因垃圾运输至城郊而产生更多碳排放；巴基斯坦籍青年穆罕默德拟结合既有技术成果，建立智慧城市空气质量监测系统模型，降低成本、提高数据精准度；巴基斯坦籍青年穆洁的提案旨在通过研究各国经济增长水平、生态承载力等因素，量化反映各国绿色发展成效，帮助确定影响气候变化的主要因素。

着眼“创新驱动与数字经济”议题，荷兰籍青年潘妧纱的提案旨在创办关注中国时尚的电子杂志，通过时尚角度观察和分享中国生活方式的转变；德国籍青年郎伟计划创建领导力培训课程的线上平台，激励人们在工作和社会中有所作为。

紧扣“开放合作与互联互通”议题，来自俄罗斯的安娜和孟加拉国的加力布合作，拍摄短视频作品，讲述“一带一路”沿线国家在不同领域合作共赢的故事；尼泊尔籍青年丽丽面向国际青年拓展平台，帮助成员学习国际关系和外交知识，开展深层交流；尼日利亚籍青年凌迈拟从不同视角论证“一带一路”倡议，形成成果专著。

全球发展问题是国际青年关心热议的话题。全球发展倡议提出以来，得到100多个国家和联合国等国际组织的积极响应和支持，引发各国青年广泛关注。据了解，“全球发展共同体”国际青年智汇行动于今年1月底发起，伴随推介会、提案征集遴选、开题答辩、提案评审等工作陆续推进，这10项提案最终从来自全球五大洲、44个国家和地区的100多份提案中脱颖而出。

智汇行动是“国际青年领袖对话”项目框架下举办的重要活动，旨在推动各国青年关注全球发展事业，加强交流互鉴，为推动构建全球发展共同体贡献青春力量，活动得到多家国内外高校、智库、企业和知名专家学者参与支持。

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