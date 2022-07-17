新华社北京7月16日电 美国财政部14日发布文件，声称俄罗斯农产品、农业设备和药品不在美方制裁范围内，并表示美方支持缓解全球粮食短缺的努力。俄方批驳说，美方是造成全球粮食危机的“始作俑者”。

2020年3月27日在美国首都华盛顿拍摄的美国财政部大楼。新华社记者刘杰摄

文件以问答形式作出所谓“进一步澄清”：美方制裁不包括俄方在化肥等农业产品方面的进出口，金融或保险机构可以为这类交易提供便利。同时，美财政部对涉及俄罗斯农产品、农业设备、药品和医疗设备等领域的交易扩大授权范围。

文件说，美方制裁禁止美国进口原产于俄罗斯的鱼类等海产品，但不限制其他国家和地区进口俄方海产品。

美国财政部表示，美方支持联合国的努力，以使乌克兰和俄罗斯粮食能运往世界市场，降低乌克兰危机对全球粮食供应影响。

这是6月21日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克首届“Expo-俄罗斯与吉尔吉斯斯坦2022”国际工业博览会上拍摄的食品商品展台。新华社发（罗曼摄）

俄罗斯谷物出口商联盟主席爱德华·泽尔宁接受路透社采访时呼吁其他西方国家跟进，做出必要的说明和发布相关许可证。

俄罗斯联邦委员会（议会上院）副主席康斯坦丁·科萨切夫15日说，美方举动并非出于对俄方的善意，正是由于美方制裁影响了金融交易和运输等，才引发全球性粮食危机。

俄罗斯是粮食和化肥出口大国。受西方国家制裁影响，俄方大型货船短缺，同时存在保险和金融方面的阻碍。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京5月底曾说，俄方准备通过出口粮食和化肥为克服全球粮食危机做出贡献，但前提是西方解除出于政治动机而采取的限制。

普京当时说，在国际市场的农产品供应问题上指责俄罗斯是“毫无根据的”，“当前困难与产业链、供应链运转失序，以及西方国家在疫情期间的金融政策均有关系”。

美方发布这份文件前一天，俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国代表在土耳其举行的乌克兰粮食出口谈判取得进展。按照土方发布的消息，协议有望下周签署。

路透社报道，允许俄罗斯出口粮食和化肥，是联合国和土耳其方面寻求与俄方达成的协议中的关键部分，美方的书面声明将使银行、航运和保险企业不会担心进行相关交易触犯美方制裁。

俄罗斯和乌克兰都是全球小麦和玉米出口大国。乌克兰危机扰乱港口运转，叠加西方制裁影响，大量谷物滞留在乌南部港口无法运出，全球粮食危机加剧。乌克兰和西方国家指责俄罗斯封锁港口，阻碍粮食外运。俄方否认干扰乌克兰出口粮食，指责乌方在黑海水域布设水雷危及航行安全。（安晓萌）

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