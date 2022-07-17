本报记者 曲 颂

第九届中国—中亚合作论坛以视频方式在北京、沈阳、大连三地同步举行。本届论坛以“团结合作，互利共赢，携手应对挑战，共赴美好未来”为主题，并围绕妇女发展、农业合作、教育合作和数字经济合作举办了分论坛。

中国—中亚合作论坛是中国与中亚国家间机制化交流的国家级合作平台，2012年首次举办。2022年初，习近平主席主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会并发表重要讲话，中国同中亚国家关系步入新时代。本届中国—中亚合作论坛因此更为引人注目。

吉尔吉斯斯坦议长塔兰特·马梅托夫在致辞中表示，《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》为未来合作指明方向，开启了中亚国家与中国携手发展的全新一页。吉中关系30年来实现跨越式发展，已建成高水平的全面战略伙伴关系，两国贸易领域合作尤其密切。同中方合作的项目对吉尔吉斯斯坦和中亚各国经济社会发展意义重大。吉方愿尽一切努力继续推动共建“一带一路”合作项目，恢复两国定期通航，进一步激发经贸、文化和人文合作新动能，强化两国全面战略伙伴关系。

土库曼斯坦国民会议主席古丽莎特·马梅多娃表示，中亚国家和中国传承友好交往传统，发展睦邻友好关系，已形成多层次、宽领域、全方位立体合作格局。中国—中亚合作论坛是各方交流实践经验、寻找有效合作路径的重要平台。

6月初，“中国+中亚五国”外长第三次会晤在哈萨克斯坦努尔苏丹举行，各方在友好、相互尊重与信任、富有建设性和相互理解的氛围中，就落实各国元首在中国同中亚五国建交30周年视频峰会上所提倡议、继往开来开启双方合作新篇章进行了全面研究。哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫表示，哈萨克斯坦愿发挥运输走廊作用，深入参与共建“一带一路”合作，采取开放口岸、开辟新铁路运输项目等多项措施，努力实现力争到2030年将中国同中亚国家贸易额提升至700亿美元的目标。

塔吉克斯坦驻华大使佐希尔·萨义德佐达表示，30年来，塔中关系稳步发展，水平不断提升，签署了一系列重要文件，贸易、经济和投资领域合作取得丰硕成果，在交通、能源、工业等战略领域共同实施了一批重要基础设施项目。未来，塔方将进一步扩大与中国的贸易、投资往来，希望在共建“一带一路”框架下，推动绿色能源和应对气候变化合作。今年，中亚首家鲁班工坊将在塔吉克斯坦揭牌，希望以此为契机加强塔中人文交流。

乌兹别克斯坦驻华大使法尔霍德·阿尔济耶夫强调，乌方重视加强同中方在各领域发展合作，不断加强与共建“一带一路”倡议对接，推动各领域发展。今年，乌兹别克斯坦担任上海合作组织轮值主席国，将积极致力于推动同中方及其他中亚国家在维护地区和平稳定以及经贸、医疗卫生、人文等领域的合作。

无论国际风云如何变幻，无论未来中国发展到什么程度，中国都始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。上合组织秘书长张明表示，上合组织成立20多年来，从区域性组织发展成跨大陆多边合作机制，成为欧亚地区的安全“稳定器”和发展“助推器”。不断提高上合组织应对新挑战的能力，将更好地造福地区各国人民。

本届论坛还通过了《第九届中国—中亚合作论坛（大连）倡议》。本着“相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢”的原则，各方将增进团结互信，深化务实合作，密切沟通协作，合理应对挑战，携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

《 人民日报 》（ 2022年07月17日 03 版）

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