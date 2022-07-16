新华社布拉格7月15日电（记者邓耀敏）捷克卫生部15日宣布，自本月18日起该国18岁以上人群可接种第二剂新冠疫苗加强针。

捷卫生部在一份声明中说，第二剂加强针与上一针间隔至少4个月，公众接种不需要预约。捷克全国目前有350多个疫苗接种点，建议在8月中旬疫苗预约接种系统开始运行之前，60岁以上人群和患有严重疾病的风险人群优先接种。

受奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5加速传播等因素影响，捷克新增新冠确诊病例数自6月底以来开始上升。6月最后一周连续5个工作日单日新增确诊病例超1000例；7月11日新增确诊病例首次超过2000例。同时，新冠住院病例也从6月底的100多例增至目前的400多例。

捷卫生部表示，目前该国新冠疫情形势尚未对医疗卫生系统造成负担。卫生部呼吁公众在医疗场所、公共交通等人员密集场所戴口罩。

根据捷克卫生部的统计数据，截至14日，该国累计新冠确诊病例超过394万例，其中死亡病例40346例，全国近7成人口完成新冠疫苗接种。

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