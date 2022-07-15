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斯里兰卡总理维克拉马辛哈宣誓就任临时总统

2022年07月15日23:12 | 来源：新华网
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　　新华社科伦坡7月15日电（记者车宏亮）斯里兰卡总理办公室15日表示，总理维克拉马辛哈已宣誓就任临时总统。他随后发表电视讲话，呼吁各方就组建各党派参与的政府达成协议。

　　当天早些时候，斯里兰卡议长阿贝瓦德纳在新闻发布会上说，他已收到总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨的辞职信，辞职从14日起生效。根据宪法，推举新总统的程序启动。维克拉马辛哈出任临时总统，行使总统职权。

　　根据宪法规定，维克拉马辛哈将指定一名内阁部长代行总理职务。

　　根据斯宪法有关条款规定，总统未完成任期而辞职，议会应尽早选举产生新总统，完成剩余任期。新总统产生前，由总理行使总统职权。

　　阿贝瓦德纳11日说，斯议会将于本月20日选举产生新总统，新总统将负责组建各党派参与的政府。

　　斯里兰卡首都科伦坡9日爆发抗议活动。在同日下午举行的紧急政党会议上，多数政党领导人要求总统和总理立即辞职，并尽快组建各党派参与的临时政府。

　　拉贾帕克萨13日凌晨乘军机离开斯里兰卡、抵达马尔代夫。据新加坡媒体报道，拉贾帕克萨14日晚从马尔代夫飞抵新加坡。

(责编：白宇、赵欣悦)

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