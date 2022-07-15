顾莫中 国际关系评论员

美墨边境最近发生一起骇人听闻的移民惨案。6月27日，在美国得克萨斯州圣安东尼奥市郊外一辆被遗弃的拖挂式卡车中，发现大量移民遗体。卡车被发现时当地气温高达38度，在无水、无空调的情况下，高温致死超过50人，其中的场景可谓“人间炼狱”。这已经不是第一次在美国发生这种“人道灾难”，对大多数偷渡客来说，“美国梦”终究是子虚乌有，等待他们的只有噩梦。人们不禁要问，为什么美国的“人权”灯塔总是“灯下黑”？

侵犯人权，熟视无睹

得州移民卡车悲剧直指美国泛滥的人口贩卖和强迫劳动。美国佐治亚州的一个蛇头集团，从2015年至今就在全美贩卖了约7万名拉美移民。贩运集团视移民为待售的商品，将他们哄骗、偷运到美国，强迫其从事家政服务、农业生产、工厂加工等苦力。被解救移民口中的繁重劳动、超长工时、动辄毒打令人闻之胆寒，被贩卖的移民成为了不折不扣的“现代奴隶”。

面对分食“人血馒头”的庞大地下产业，美国长期执法不力、司法缺位，对猖獗的人口贩运睁一眼、闭一眼，致使“移民卡车”悲剧频发。仅2021年美南部边境地区就有557名非法移民死亡，创历史新高，其中大多数为热衰竭死亡。美墨边境的格兰德河每年也吞噬掉上百条偷渡移民的生命。

人道灾难，美国制造

移民在前往美国的“不归路”上，自然环境严酷，但美国针对移民的“苛政”更是吃人的猛虎！美国边境执法人员罔顾人权，粗暴对待移民的情况屡见不鲜。2021年边境执法部门逮捕了约170万名非法移民，包括14.5万名儿童。今年5月被捕的非法移民数量近24万，创单月历史新高。随着美国羁押的移民数量显著上升，暴力执法事件更是层出不穷，去年9月甚至发生过边境警察骑马挥鞭粗暴驱赶海地移民的恶劣事件，野蛮行径令人发指。据统计，近6年至少有2600名拉美裔移民死于美国警方暴力执法。

美国是唯一一个没有批准《联合国儿童权利公约》的国家。联合国研究报告显示，美国是世界上拘留未成年人最多的国家，特朗普政府时期强制实施的骨肉分离政策导致超过2800多名移民儿童被迫与双亲分离，很多父母至今仍在寻找孩子的下落。近几年，在美国被羁押的26.6万名移民儿童中，2.5万人的羁押时间超过100天。疫情最严重时期，十几万无人陪伴的儿童被长期关押在人满为患的临时设施中，无人看护，缺衣少食。拜登总统承诺进行移民改革，向该国1100万无证移民和“儿童入境暂缓遣返”政策受益人授予合法身份，但该法案至今仍搁置在国会。拉美移民在美国的现实处境无疑告诉世人，“我们只欢迎富人，穷人不配拥有美国梦”。

党争不息，应对乏术

长期研究美国移民政策的萨尔瓦多移民专家塞萨尔·里奥斯认为，“白宫现任主人依然延续着前任们的移民政策”。得州货车惨案折射出拜登政府在处理移民问题上的无力，其宣扬的“移民新政”就实际结果而言是换汤不换药。面对频频发生的移民惨案，两党尖锐对立、相互甩锅。拜登上台后提出的一揽子移民体制改革方案因共和党反对未能通过，拜登提名的移民及海关执法局局长因共和党反对而不得不更换人选。两党在边境州就移民问题相互攻讦，将非法移民问题当做拉选票的筹码，政策朝令夕改，始终没能拿出有力举措真正解决问题。“可怜得州车中骨，尤是美国梦里人”，移民成了美国两党拉锯的牺牲品。

面对巨大的边境移民压力，在6月举行的第九届美洲峰会上，美国同拉美和加勒比19国签署了《洛杉矶移民和保护宣言》，但其实质是利用邻国分担责任，而非真正着眼于地区国家的发展关切，从根本上解决移民问题。如果美国少一点“以邻为壑”，多一点责任担当，真心实意谋求区域国家共同发展，使得各国国泰民安，谁又愿意登上“人间炼狱”般的卡车，踏上吉凶未卜的北上不归路呢？

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