新华社北京7月15日电 俄罗斯和乌克兰关于恢复乌方粮食经海路出口的谈判13日取得重大进展，准备下周签署协议。

俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国代表13日在土耳其伊斯坦布尔举行会谈，讨论粮食出口事宜。土耳其国防部长胡卢西·阿卡尔会后发表“初步声明”，说协议将于下周签署。

7月13日，土耳其、俄罗斯、乌克兰和联合国的代表在土耳其伊斯坦布尔举行会谈。新华社发

阿卡尔说，俄乌两国将在港口对运粮船只开展“联合检查”；土耳其将确保运粮船只安全，并将与俄乌双方一道设立一处协调中心。

俄国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫13日说，俄方代表团已提交一揽子建议，以期尽快解决问题。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基同日在一段视频讲话中说，乌方代表团已向他汇报四方会谈进展，乌方正努力恢复向国际市场供应粮食。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯当天对俄乌初步达成共识表达审慎乐观。他在纽约联合国总部对记者说：“我们已经看到关键进展……现在需要做更多技术性工作来落实今天取得的进展。”

一名不愿公开姓名的联合国高级官员告诉路透社记者，在伊斯坦布尔举行的会谈“取得突破”，涉及恢复从黑海出口粮食的绝大多数争议点已经谈妥。

俄罗斯和乌克兰是全球小麦和玉米出口大国。乌克兰危机升级扰乱港口运转，叠加西方制裁影响，大量谷物滞留在乌南部港口无法运出，全球粮食危机加剧。

2008年7月17日，在乌克兰西南部的文尼察州，大型联合收割机在收割小麦。新华社记者宋宗利摄

乌克兰和西方国家指责俄罗斯封锁港口，阻碍粮食外运。俄方否认干扰乌克兰出口粮食，指责乌方在黑海水域布设水雷、危及航行安全。俄罗斯持续对外出口谷物，强调将确保运粮船只安全。

俄乌两国正值小麦收割季，每年7月至11月通常是谷物贸易商进口新粮最繁忙的时期。据路透社报道，由于许多船东对派船在黑海水域运粮有顾虑，恢复乌克兰粮食出口面临大型货船不足的难题。海路货运费用及保险费大幅上涨。

据法新社报道，土耳其方面有20艘商船正在这一水域待命，可以迅速装载粮食向外运输。此外，俄土总统19日将在伊朗首都德黑兰会晤。土耳其总统埃尔多安的最终目标是促成俄乌总统在伊斯坦布尔面谈。

俄乌双方3月29日在伊斯坦布尔开始新一轮谈判，但谈判后来中断。古特雷斯13日警告，距俄乌双方结束冲突、达成和平协议，“仍有长路要走”。（包雪琳）

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