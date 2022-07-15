新华社北京7月15日电 德国能源监管机构联邦网络局局长克劳斯·米勒估计，随着俄罗斯天然气进口量逐步减少，德国消费者明年承担的月度采暖费恐怕要翻三倍。

在德国编辑网14日发表的采访报道中，米勒说，德国消费者现在收到的采暖账单已经翻倍，且反映的还是俄罗斯2月下旬对乌克兰发起特别军事行动前的状况，“从2023年起，消费者必须做好（账单金额）至少翻三倍的准备”。

按照米勒的说法，市场上部分天然气价格甚至上涨了7倍。

4月28日，游客在德国柏林勃兰登堡门东面的巴黎广场上游览。新华社记者任鹏飞摄

出于对能源短缺的担忧，德国政府多次呼吁消费者和行业节约能源，并设法在取暖季来临前增加天然气供应。米勒认为，现阶段节约用气意义重大。

德国开姆尼茨市能源企业主管罗兰·瓦尔纳认为，当前能源价格高涨，为减轻普通居民财务负担，必须采取限价措施，否则可能出现政府无力应对的社会动荡。

然而，德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克先前拒绝给天然气价格设置上限，称不能完全靠国家补贴抑制能源价格上涨，那样做会传递错误信号。

米勒强调，受德国和欧洲法律保护，德国家庭“不太可能”遭遇天然气供应中断。即便遇到“最坏”情形，德国也会继续从挪威等其他渠道获得天然气。

这是位于德国北部城市卢布明的“北溪”天然气管道终端（2011年11月7日摄）。新华社发（北溪公司供图）

德国天然气供应严重依赖俄罗斯，数十年来享受价格低廉的进口俄罗斯天然气。俄罗斯2月24日对乌克兰发起特别军事行动后，西方大规模制裁俄罗斯，并宣称逐步降低对俄化石燃料依赖。

俄方则对一些拒绝用卢布支付天然气货款的欧洲用户中断供气。

俄罗斯对欧洲主要输气管道“北溪-1”11日起暂停运行，进行年度例行检修，预期需要10天。在俄欧关系紧张情况下，这一动向加剧欧洲天然气供应紧张。眼下正是德国储气过冬的关键时段，德国政府担心，检修期过后，俄方可能不会恢复输气，使气价进一步飙升。

4月7日，消费者在德国法兰克福一家超市内选购食品。新华社记者逯阳摄

一些分析师提醒，一旦生活水准下降，民众或软化对俄强硬立场。德国福沙舆论调查所13日公布的民意调查结果显示，32%的调查对象支持抵制俄罗斯天然气，而6周前这一数字是44%。

德国2021年进口天然气总量中俄罗斯天然气占55%。国际信用评级机构穆迪分析公司认为，尽管德国对俄罗斯天然气的依赖度有所下降，但不大可能实现到2024年将其比重降至10%的目标。（陈丹）

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