新华社北京7月15日电 综合新华社驻新德里记者姜磊、驻萨拉热窝记者张修智报道：印度卫生部14日说，南部喀拉拉邦当天报告了该国首例猴痘病例。波黑联邦通讯社13日报道，该国确诊首例猴痘病例。

印度卫生部说，该患者12日由阿联酋抵达喀拉拉邦。喀拉拉邦卫生部门官员对当地媒体说，这名患者已入院接受治疗，健康状况稳定，所有生命体征正常，其主要接触者均已确定。

印度卫生部表示，在发现首例猴痘病例后，中央政府紧急派遣一个由多名专家组成的团队前往喀拉拉邦，帮助该邦调查疫情并启动必要的公共卫生措施。

据印度媒体14日报道，当天早些时候，印度中央政府已要求各地确保在所有入境点和社区中对疑似猴痘病例进行筛查和检测，同时还要求确保充足人力和后勤支持，以应对任何疑似或确诊猴痘病例。

波黑联邦通讯社13日报道，波黑确诊首例猴痘病例。这名患者12日向萨拉热窝大学临床中心传染病诊所报告了病情，诊所随即对其进行了猴痘病毒检测，结果呈阳性。报道没有透露患者感染病毒前的行踪等信息。

世界卫生组织报告显示，截至7月4日，全球报告猴痘病例6027例，大部分病例出现在欧洲地区。

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