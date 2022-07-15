欧美同学会（中国留学人员联谊会）第九届年会暨海归创新创业海南自贸港峰会于近日在海南三亚落幕。通过前期广泛宣传推介和精准接洽，最终有240多个人才、科技项目与海南有关方面对接，其中13个代表性项目在年会开幕式上签约。除项目签约外，欧美同学会还与海南省人民政府签订战略合作框架协议，双方将在吸引留学人才来琼发展、推动留学人员在琼创新创业、促进留学人员为琼建言献策、推动海南国际教育发展、助力“一带一路”高质量发展等方面展开合作；与海南大学签订合作框架协议，双方将在智库建设、引才引智以及国际国内学术科研交流等方面展开合作。

年会现场

本届年会以“海归携手自贸港 共享海南新未来”为主题。按照助力地方高质量发展、助力留学人才回国报国的“双助力”原则，着眼海南自贸港建设需要和留学人员发展需求，欧美同学会广泛动员全国各级各类组织积极推荐人才、科技项目，并与海南方面充分沟通，与报名人才、项目深入对接，从近400个报名项目中筛选240多个人才、科技项目参加年会。这些项目涉及现代生物医药、互联网和数字经济、现代服务业、教育产业等海南推进自贸港建设中重点发展的领域，后续欧美同学会将继续跟进，确保项目有效落地。

签约仪式现场

据悉，本届年会现场签约项目13个，其中三亚市人民政府与京东集团签署深化合作框架协议；三亚市人民政府与国家开发银行海南省分行签署开发性金融合作备忘录；三亚市人民政府与深圳华大基因科技有限公司签署战略合作协议；三亚市投资促进局与北京朗途天下信息科技有限公司、欧盟青年商务委员会分别签署战略合作协议；三亚中央商务区管理局与ETS测评技术（北京）有限公司、阳光媒体集团分别签署战略合作协议；海南自由贸易港金融发展中心与深石控股管理（深圳）有限公司签署关于海南省绿色产业升级投资基金之战略合作备忘录；海南未来产业园与伊顿（中国）投资有限公司签署投资海南自贸港、合作共建海南未来产业园零碳智慧社区协议；三亚崖州湾科技城管理局与辽宁弘侨生物科技有限公司签署战略合作协议；海口江东新区管理局与天津韵文商贸有限公司签署合作协议；海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区与永远幸（海南）国际医院有限公司签署入园投资协议；聊城高新生物技术有限公司与万全医药控股万特制药（海南）有限公司签署合作意向书。

来源 ：新华社

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