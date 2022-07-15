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非洲国家官员呼吁重视粮食安全和加快非洲自贸区建设

2022年07月15日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷7月14日电（记者张玉亮）卢萨卡消息：非洲联盟（非盟）执行理事会第41届常务会议14日在赞比亚首都卢萨卡开幕。非盟委员会主席法基和各成员国外长参加会议。与会官员呼吁重视区域内粮食安全问题，并加快非洲大陆自由贸易区（非洲自贸区）建设。

　　赞比亚外长卡库博表示，粮食安全对非洲各国意义重大。非洲大陆拥有丰富的自然资源，只要提升农业生产力，非洲就有望实现粮食自给和农产品净出口。他呼吁非盟成员国共同努力，将非洲大陆的农业潜力转化为农业产能，以解决区域内存在的粮食短缺问题。

　　塞内加尔外长艾莎塔表示，非洲自贸区的成功运行将为整个非洲带来经济增长和社会发展。她呼吁非盟成员国加快非洲自贸区建设，使其造福非洲人民。

　　法基表示，尽管在经济发展和粮食安全等领域面临多重挑战，但非洲国家必须坚持自力更生，向世界展示应对挑战的能力。

　　此次会议为期三天，是赞比亚自2001年以来首次举办非盟高级别会议。17日，赞比亚还将举办非盟年中协调会，13个非洲国家元首或政府首脑将出席会议。

(责编：高歌、燕勐)

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