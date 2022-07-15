新华社地拉那7月14日电（记者章亚东）斯科普里消息：欧盟委员会主席冯德莱恩14日表示，北马其顿应支持法国提出的有关北马其顿加入欧盟的提案，以尽快开启与欧盟的入盟谈判。

冯德莱恩14日对北马其顿进行为期一天的访问。她在北马议会发表讲话时说，北马其顿应抓住机遇，通过投票表决通过法国提案，这样该国将有机会在下周启动与欧盟的入盟谈判。法国提案明确保护了北马的利益，并解决了各方之间的分歧。

当天，冯德莱恩与北马总统彭达罗夫斯基和总理科瓦切夫斯基分别举行了会晤。冯德莱恩强调，如果北马接受法国提案，有关北马入盟的第一次政府间会议将会很快举行。彭达罗夫斯基强调该提案对于北马通往欧盟道路的重要性，并重申北马的语言和民族特征必须得到欧盟的尊重和保障。冯德莱恩和科瓦切夫斯基则一致认为，法国提案不会以任何方式威胁马其顿的民族特征、文化、历史和语言。

自本月10日以来，主要反对党马其顿内部革命组织民族统一民主党的数千名支持者举行抗议活动，拒绝接受法国提案，并呼吁议员不要支持该提案。

北马其顿2005年成为欧盟候选国。欧盟与北马和阿尔巴尼亚有关入盟的政府间会议原定2020年年底举行，但因保加利亚与北马在民族认同等问题上存有争端而被推迟。今年6月，保加利亚决定取消其对北马同欧盟举行入盟谈判的否决。6月30日，法国总统马克龙在西班牙首都马德里举行的北约峰会期间提出，北马和保加利亚均须作出妥协，北马应承诺修改宪法，承认在北马的保加利亚少数族裔的存在并采取措施保护他们的权利；北马放弃针对保加利亚的仇视言论；北马承诺与保加利亚保持友好关系。

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