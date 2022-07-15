新华社罗马7月14日电（记者陈占杰 贺飞）意大利总统马塔雷拉14日晚拒绝了总理德拉吉的辞呈。当天早些时候，德拉吉因执政联盟中的关键政党五星运动参议员未参加一项对政府的信任投票而提出辞职。

总统办公室在一份声明中说，马塔雷拉已邀请德拉吉向议会报告并评估目前形势。

在向马塔雷拉提交辞呈前，德拉吉对内阁成员表示，作为政府行动基础的信任已不复存在。

14日下午进行的信任投票事关政府提出的一项帮助家庭和企业应对能源价格高企的援助计划。五星运动领导人、意大利前总理孔特13日表示，五星运动的参议员将不参加投票。最终，援助计划在参议院以172票赞成、39票反对的表决结果获得通过。

孔特日前向德拉吉提出一份要求清单，称五星运动只有在要求得到满足后才能留在执政联盟。德拉吉表示愿就其中一些问题达成协议，但同时强调，如果支持政府的各方开始下最后通牒，政府的全民团结特性就会“丧失”。

意大利联盟党领导人萨尔维尼和意大利兄弟党领导人梅洛尼一直呼吁提前举行议会选举。本届议会的任期定于2023年初结束。

德拉吉政府于2021年2月组成，得到除意大利兄弟党外各主要政党的支持。

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