新华社南宁7月14日电 2022年7月14日，国务委员兼外长王毅在出席澜湄合作第七次外长会、二十国集团外长会，访问东南亚五国并在广西南宁主持同越南、柬埔寨双边机制会议后，接受了中央媒体采访。全文如下：

一、当前全球进入新的动荡变革期，本地区面临的风险和挑战也在上升。在此背景下，此次东南亚之行主要有什么考虑，取得了哪些成果？

答：东南亚始终是中国周边外交的优先方向。近两年，面对百年变局和世纪疫情，中国同东南亚国家迎难而上、共克时艰，将本地区打造为抗疫合作样板、复苏发展高地、和平安宁绿洲，成效有目共睹。当前，世界进入新的动荡变革期，地区各国有必要加强战略协调，增进团结协作，在变局乱局中站稳脚跟，把准航向，整装再发，携手维护好来之不易的稳定发展局面。

此行到访东南亚五国，出席澜湄合作和二十国集团（G20）两个外长会，在东盟秘书处发表政策演讲，在华同越南、柬埔寨分别召开政府间合作委员会例会，举行了六十多场活动，紧扣和平和发展两条主线，聚焦双边和多边重大议题，巩固了中国同周边国家双边关系，就区域合作和全球治理发出了中国声音。

一是周边命运共同体建设取得新进展。中国同东南亚国家山水相连、利益相融、理念相通。各国对中国发展前景抱有信心，期待中国为地区复苏发挥“主引擎”和“稳定器”作用，愿同中国巩固传统友好，深化全方位合作。此访期间，中国同湄公河五国一致同意打造更加紧密的澜湄国家命运共同体；同印尼明确共建命运共同体的大方向，打造发展中大国互利共赢的典范、共同发展的样板、南南合作的先锋；同泰国、马来西亚首次就共建命运共同体的愿景目标达成一致；同菲律宾就建设互帮互助的好邻居、相知相近的好亲戚、合作共赢的好伙伴达成共识，一致同意超越海上争议，开创中菲关系新的“黄金时代”。同越南、柬埔寨在华进一步探讨命运共同体建设，中柬同意续签共建命运共同体新的五年规划。中国同周边邻国的关系正注入新的时代内涵。

二是区域联通发展呈现新亮点。联通和发展是习近平主席共建“一带一路”倡议的核心要义，也是地区国家的共同期待。中国同湄公河五国同意打造更加强韧的澜湄流域经济发展带。中老泰三国将以中老铁路通车为契机，以通道促物流，以物流促经贸，以经贸促产业，纵贯南北、连通欧亚，推进中老泰联通发展构想。中马探讨打通泛亚铁路中线远景，谋划对接中老、中泰铁路、加速区域一体化进程。中菲着眼菲新政府施政方向，规划推动“大农业、大基建、大能源、大人文”四大重点领域合作，把友好合作蓝图一绘到底。此外，中方同印尼、马来西亚将高质量建设雅万高铁、“区域综合经济走廊”和东海岸铁路，一致同意将“两国双园”建成经贸创新先行区和“一带一路”产能合作示范区，打造绿色发展、数字经济新增长点，确保产供链稳定运行。

三是地区和国际合作展示了新气象。继中国成功举办金砖领导人会晤之后，缅甸、柬埔寨、印尼、泰国今年也将分别主办多边机制会议。地区国家都希望共同守护和平，加强团结协作，擦亮全球治理的“亚洲时刻”。

澜湄合作外长会根据“发展为先、平等协商、务实高效、开放包容”的澜湄精神，同意打造区域合作“金色样板”。中国东盟全面战略伙伴关系正值开局之年，习近平主席提出的共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好家园，引起广泛共鸣和积极反响。二十国集团外长会坚守“共同复苏、强劲复苏”主题，就合作应对能源粮食安全问题、进一步完善全球治理发出了“亚洲声音”。中方同泰方一致同意推动亚太经合组织领导人会议聚焦亚太、聚焦发展、聚焦自贸区建设，从曼谷再出发，为实现布特拉加亚愿景作出共同努力。

二、近年来，澜湄合作取得飞速发展，在湄公河次区域众多合作机制中后来居上。中方对机制未来发展方向有何考虑？

答：澜湄合作是六国共同发起和推进的事业，坚持谋发展、惠民生、重行动，为促进区域繁荣振兴作出了积极贡献。特别是新冠疫情发生以来，六国共建“免疫护盾”，共造“发展引擎”，共筑“友谊桥梁”，共创“幸福家园”。中方向湄公河国家提供超过2亿剂疫苗，2021年双方贸易额达3980亿美元，同比增长23%，澜湄合作展现出强大生机活力。

在此次会议上，六国外长讨论规划了下一阶段澜湄合作六大方向，审议发表了六项成果文件，中方提出六大惠湄举措，为下半年领导人会预做了准备。六国外长一致认为，面对全球动荡时局，澜湄合作应守正创新、提质升级，为六国民众带来更多福祉，为区域合作作出更多表率。

一是打造高质量共建“一带一路”示范区。湄公河国家地处“一带”和“一路”联结部，同中国在基础设施、工业化、农业现代化等方面优势互补。我们要加快释放中老铁路通车利好，深化“陆海新通道”合作，高水平实施区域全面经济伙伴关系协定，共同维护区域粮食、能源、金融和产供链安全，创建次区域合作典范。

二是打造全球发展倡议先行区。澜湄合作的出发点就是促进发展、改善民生，加快落实联合国2030年可持续发展议程，这与全球发展倡议理念完全一致。中国已就全球发展倡议提出30多项落实举措，湄公河国家作为近邻将率先受益。我们将大力开展农业、水资源、公共卫生、数字创新、社会人文等领域合作，树立发展中国家团结协作、共谋发展的样板。

三是打造全球安全倡议实验区。湄公河次区域传统和非传统威胁交织叠加，安全形势复杂严峻。正如湄公河国家的外长所说，没有和平稳定的地区环境，就不可能真正实现发展。澜湄机制启动伊始就将政治安全合作作为三大支柱之一，六国携手落实全球安全倡议是应有之义。我们应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，维护好地区和平稳定，为在区域机制中践行全球安全倡议积累宝贵经验。

习近平主席强调，合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事。中方将同湄公河五国合力推进“三区”建设，构建更加紧密的澜湄国家命运共同体。

三、在当前世界经济复苏面临严峻挑战的形势下，二十国集团应当发挥怎样的作用？

答：这是新冠疫情发生以来，二十国集团外长首次坐在同一个屋顶下，会议顺利召开本身就具有积极意义，显示了各方期望加强对话合作、建设好二十国集团机制的意愿。各国普遍认为，多边主义是应对当下全球性挑战的唯一方案，应通过对话谈判解决争端，共同营造和平发展环境。各方支持二十国集团加强宏观经济政策协调，帮助发展中国家克服当前困难，在应对卫生、粮食、能源、气候等挑战中发挥引领作用。

中方在会上清晰有力地阐明了对多边主义和二十国集团合作的主张。我们认为，应当让团结战胜分歧、合作替代对抗；应当携手维护全球产业链供应链稳定，营造开放、透明、非歧视的国际贸易环境；应当重视聆听发展中国家声音，把发展作为合作优先领域，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

中方还提出了国际粮食安全合作倡议，从加强国际粮农治理、畅通农产品供应链、纾解市场供需紧张、支持农业科技合作和帮助发展中国家等方面贡献了中国方案。

当前，新冠疫情持续延宕，世界经济复苏乏力，二十国集团作为国际经济主要论坛，责任重大、不可或缺、不容破坏。此次外长会再次证明，在重要的多边合作机制中，鼓动分裂和相互指责解决不了问题，对话协商共克时艰才是正道。中方赞赏印尼发挥的领导力，愿继续全力支持配合印尼主席国工作。

四、中俄两国外长在二十国集团外长会议期间举行成功会晤。如何评价当前的中俄关系？

答：在习近平主席和普京总统战略擘画下，中俄关系展现出强大韧性。作为彼此重要邻国和全面战略协作伙伴，我们有必要排除干扰，保持定力，有序推进各领域合作，有力维护两国和两国人民根本利益。作为联合国、二十国集团、金砖国家、上海合作组织等多边机制的重要成员，中俄有必要保持沟通协调，增进国际社会共识，促进全球发展事业。我们坚信，中俄关系能够经受住任何国际风云考验，继续保持正确前进方向。中俄致力于构建的是新型大国关系，以不结盟、不对抗、不针对第三方为原则，美国对中俄正常交往的歪曲和抹黑是无中生有，别有用心。我们愿同俄方以及国际上一切致力于和平与发展力量一道，共同践行习近平主席提出的全球安全倡议，推动世界多极化和国际关系民主化。

面对乌克兰危机，中方的立场光明磊落，客观公道，一以贯之，坚持劝和促谈。习近平主席深刻指出，两次世界大战和冷战对抗的惨痛历史表明，霸权主义、集团政治、阵营对抗不会带来和平安全。中方将继续从问题本身的是非曲直出发，独立自主地作出判断，支持一切有利于和平解决危机的努力，维护自身及广大发展中国家的正当权益，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，始终站在维护和平的一边，站在历史正确的一边。

五、澳大利亚、加拿大、韩国都刚刚经历政府更迭或换届，同三国外长首次直接对话有何感受？

答：同三国外长进行面对面交流的突出感受是，三国都重视同中国的关系，都希望加强沟通、增进相互理解、寻求互利合作，都主张要遵守联合国宪章宗旨原则等国际公认的规则。

过去几年中澳关系遭遇困难，根子在于澳前政府执意把中国视为“对手”甚至威胁，对华采取了一系列不负责任和轻率的言行。当前中澳关系既面临挑战，也出现机遇。中方愿本着相互尊重精神，为双边关系再把脉、再校准、再启航。我们注意到澳方重申中澳是全面战略伙伴，将继续奉行一个中国政策。希望澳方端正对华认知，不炒作放大分歧，不参与围堵中国，本着平等尊重和冷静务实态度开展建设性交流，争取推动中澳关系重归正轨。

中加关系曾长期走在中国同发达国家关系的前列，中加从来不是对手，而是伙伴；中国从来不是威胁，而是机遇。健康稳定的中加关系符合双方的共同利益。此次外长会见是建设性的，也是坦诚的。中加关系的改善和发展需要双方共同努力，具体而言，应该把握好双边关系发展的正确方向，妥善管控分歧，秉持相互尊重，坚持独立自主，寻求合作共赢。

中韩是离不开的近邻，分不开的伙伴。两国共处休戚与共的安全环境，形成利益融合的产业循环。今年是中韩建交30周年，两国关系迎来发展机遇，同时也面临现实挑战。韩新政府成立前后，两国元首成功通话，引领双边关系平稳过渡、良好开局。维护好、稳定住中韩关系符合双方共同利益，反之两国都会受损，这是过去30年两国交往的重要经验。双方要重温建交初心，信守政治承诺，聚焦互利合作，排除外部干扰，推动双边关系保持健康稳定发展势头。

六、国际社会高度关注中美外长巴厘岛会晤，如何评价此次会晤？

双方此次在巴厘岛进行了长时间会晤，就如何改善中美关系和妥善应对国际地区重大挑战进行了充分、坦诚的沟通。双方都认为这次会晤具有实质性，也具有建设性，也为下阶段两国高层交往积累了条件。我们都认为当前中美关系处在关键时期，保持这样的经常性沟通是必要的，也是有益的。

在会晤中，中方着重指出，美方的对华认知存在严重误判，致使美国的中国观、利益观、竞争观都出现了明显偏差，由此制定的对华政策自然也偏离了正确轨道。美方不应仅从大国竞争的视角看待中美关系，不能只用零和博弈的思维处理中美事务。美方应立即停止在涉台、涉疆、涉港、涉海等问题上干涉中国内政、损害中国利益。中方主动向美方打出“四份清单”，三份是分别要求美方消除两国关系中的负面因素，一份旨在探索推进两国互利合作，这体现了中方的原则性和建设性。中方还提出探讨中美在亚太地区如何良性互动，设立共同遵守的规则。双方并就推进联合工作组商谈解决各自关切、便利两国外交领事人员履职、重启人文议题交流磋商等达成具体共识，同意在气变、公共卫生等领域开展合作。

中美关系要走出困局，根本遵循是认真落实两国元首达成的重要共识，遵照相互尊重、和平共处、避免对抗、合作共赢的精神，探讨确立双方的行动指南。拜登总统多次重申“四不一无意”承诺，这次布林肯国务卿也作出进一步积极表态。关键是要言而有信、言行一致。美方应消除“威胁膨胀”的战略焦虑，摒弃“你输我赢”的惯性思维，拒绝“政治正确”的无端绑架，停止一系列破坏中美关系和地区战略稳定的错误做法，同中方一道有效管控矛盾分歧，首先在亚太地区践行和平共处，实现良性互动。

七、东亚合作面临新的挑战。请问中方为何在此时强调弘扬“开放的区域主义”？

答：开放的区域主义是亚太各国普遍认可的理念。中国和东盟是这一理念的倡导者，也是践行者。去年，习近平主席在中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会上总结双方关系发展的四大经验，其中之一就是“包容互鉴，共建开放的区域主义”。长期以来，中国和东盟同地区国家一道，秉持开放的区域主义，以自由贸易推动地区经济一体化，以平等协商深化区域和次区域合作，以开放心态建构朋友圈和伙伴网，推动亚洲成为发展的高地、合作的热土，可以说，开放的区域主义是亚太合作发展的源头活水、和平稳定的重要保障。

当今世界并不太平，某些国家想的并不是如何携手应对，而是重拾旧式冷战思维，重启封闭集团政治，忙着构筑排他“小圈子”，鼓吹各种“脱钩”“断链”，地区和平稳定局面因而受到严峻挑战。开放还是封闭，合作还是对抗，团结还是分裂，进步还是倒退，成为摆在地区各国面前的重大课题。

中方认为，应该秉持和平、发展、自主、包容的理念，坚持和践行开放的区域主义，从亚洲的文明和实践中汲取经验智慧，并赋予新的时代内涵。一要坚持和平共处的传统，以和平方式解决争端；二要坚持发展振兴的目标，促进经济发展融合；三要坚持独立自主的原则，把自己和地区命运把握在自己手中；四要坚持开放包容的精神，反对排斥特定国家，针对特定一方。

开放的区域主义和封闭的集团政治之间存在根本分野，是攸关中国和东盟国家前途命运的历史抉择。中国和东盟国家在亚洲大地上共同生存、发展、合作数千年，任何势力都无法阻止我们迈向共同发展振兴。中方将秉持亲诚惠容的周边外交理念，与东盟等地区国家一道，携手建设和平、安宁、繁荣、美丽、友好家园，共同谱写地区合作与亚洲复兴的新篇章！

(责编：赵欣悦、白宇)