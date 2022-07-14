新华社北京7月14日电 综合新华社驻外记者报道：世界卫生组织13日发布的新冠疫情周报显示，全球每周的新增确诊病例数已连续第5周攀升，尤其是变异新冠病毒奥密克戎毒株新亚型BA.5的传播在加速。多国卫生部门警告，病例数迅速反弹意味着防疫不容松懈。

这是世卫组织发布的第100份疫情周报。数据显示，截至10日的一周内新增确诊病例超过570万例，比前一周增长6%；新增死亡约9800例，基本与前一周持平。

周报显示，在世卫组织划分的全球6大区域中，西太平洋地区新增确诊病例数上升最多，比前一周增加了28%；下降最多的是非洲地区，比前一周下降33%；东地中海地区新增死亡病例数增加了78%，居全球之首，下降最多的是非洲地区，死亡病例数比前一周下降了17%。

这一周，全球各国和地区报告的新增确诊病例数中，排在前列的国家是法国、美国、意大利、德国和巴西。

奥密克戎毒株依旧是全球最主要流行的毒株。“流感数据共享全球倡议”平台在截至10日的30天内，收到159848条新冠病毒基因组序列信息。数据显示，这些序列中，已有84%确认是奥密克戎毒株，其中BA.5和BA.4亚型所占比例持续上升。对比6月19日至6月25日以及6月26日至7月7日期间报告的病毒基因组序列可以发现，BA.5亚型占比从42%增加到50%，BA.4亚型占比从11%增加到14%；同期，BA.2亚型占比从7%下降到4%，BA.2.12.1亚型占比从13%下降到7%。

多国卫生部门已确认疫情出现反弹：斯洛文尼亚12日新增新冠确诊病例2380例，达到三个月以来的最高；韩国13日报告单日新增确诊病例超过4万例，为两个月来最高纪录；日本14日报告新增确诊病例近10万例，已接近单日新增确诊病例的最高纪录。

世卫组织13日公布的数据显示，全球较前一日新增新冠确诊病例980691例，累计确诊555446890例；新增死亡病例1321例，累计死亡6353692例。

面对疫情的新变化，一些国家已告诫民众不要放松警惕，并制定相应的防疫措施。巴西、意大利、塞浦路斯等国近日对一些场所采取更严格的戴口罩要求；秘鲁、以色列等国采取更积极的措施来加强疫苗接种。

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