新华社华盛顿7月13日电 （国际观察）通胀破“九”或引发美联储进一步激进加息

新华社记者熊茂伶 许缘

美国劳工部13日公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数（CPI）同比增长9.1%，涨幅创近41年新高。分析人士表示，通货膨胀持续高企将强化市场对美国联邦储备委员会进一步大幅加息的预期，而这种激进货币政策或将加剧美国经济衰退风险。

劳工部最新数据显示，由于能源、食品价格和居住成本持续攀升，6月美国CPI环比和同比增幅均较5月明显扩大。具体来看，能源价格环比上涨7.5%，同比大幅攀升41.6%。当月，食品价格环比增长1%，同比上涨10.4%。占CPI比重约三分之一的居住成本环比增长0.6%，同比涨幅5.6%。

在连续3个月超过8%以后，CPI同比涨幅“破九”再次突破市场预期。不少美国媒体和经济学家将通胀高企归咎于白宫和美联储错判形势，推行过度的财政刺激和宽松货币政策，对市场的变化应对迟缓。另外，地缘局势导致的全球能源价格和大宗商品价格暴涨、全球疫情反弹导致供应链持续中断等因素不断推高本已居于高位的通胀。

展望短期走势，美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，随着原油、铜、木材和小麦等大宗商品价格下跌，美国通胀可能会在短期内见顶。不过，也有专家对此表示悲观。BMO资本市场公司资深经济学家萨尔·瓜蒂耶里在一份报告中指出，汽油价格回落、零售业迎来夏日折扣季或对抑制通胀有所帮助，但核心通胀率仍面临压力，暂时不会见顶，并可能在“比预期更长的时间内顽固地维持在高位”。

美联储定于7月26日至27日召开新的货币政策会议。自3月以来，美联储已三次加息，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。在6月的货币政策会议上，美联储加息75个基点，是自1994年以来最大幅度的单次加息。随着通胀破“九”，美联储将再次激进加息已经成为市场共识。

美联储主席鲍威尔此前曾表示，在7月的货币政策会议上，美联储或将决定继续加息50个基点或75个基点，但以目前形势看，不少市场人士对加息幅度的预期甚至已超过75个基点。

富国银行证券分析师萨拉·豪斯和迈克尔·普格利泽认为，美联储再次加息75个基点似乎是应对持续物价压力的“下限”，而非“上限”。芝加哥商品交易所美联储观察工具13日显示，交易员预期美联储7月加息100个基点的概率已达到80%左右。

拉赫曼告诉记者，通胀屡创新高，几乎肯定会导致美联储继续推行激进加息政策，大幅缩减资产负债表。面对美国国内经济和金融市场疲软的态势，美联储的货币政策势必会加大美国经济在年底前“硬着陆”、股市和债市“进一步动荡”的风险。

上世纪八十年代担任美联储理事的罗伯特·赫勒在最新发表的文章中表示，美国经济已陷入连续两个季度萎缩的技术性衰退，并将在2023年初迎来更加严重的第二次衰退。德意志银行经济学家日前也预计，美国经济将于2023年年中陷入衰退，失业率将在2023年第四季度达到5.4%的峰值，显著高于当前的水平。

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