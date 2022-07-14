新华社北京7月14日电（记者朱超）外交部发言人汪文斌14日就非洲债务问题回答记者提问时指出，所谓“中国债务陷阱论”只是那些不希望看到中国同非洲等发展中国家合作加快发展的势力制造出来的“话语陷阱”。

当日例行记者会上，有记者问：近日，英国慈善机构“债务正义”发布报告，引用世界银行、国际货币基金组织等机构数据，认为非洲国家借自西方私人金融机构的债务是借自中国债务的3倍，利率是中国的2倍，呼吁西方国家敦促私人金融机构参与二十国集团缓债倡议。中方对此有何评论？

汪文斌说，根据世界银行数据，在49个有数据可查的非洲国家共计6960亿美元外债中，借自多边金融机构和私人金融机构（不含中国，下同）的合计占到约四分之三。“债务正义”对24个债务负担最高的非洲国家的调查显示，这些国家未来7年向私人金融机构和多边金融机构的债务偿付中位数分别为32%和35%。西方私人金融机构的贷款平均利率几乎是中国金融机构贷款利率的2倍。

“事实证明，所谓‘中国债务陷阱论’只是那些不希望看到中国同非洲等发展中国家合作加快发展的势力制造出来的‘话语陷阱’。”汪文斌表示，正如“债务正义”相关负责人指出的那样，“西方将非洲债务危机归咎于中国，这是在转移注意力。事实上，他们自己的银行、资产管理公司和石油交易商的责任要大得多。”

“我们呼吁发达国家及其私人金融机构和国际多边金融机构，在为发展中国家提供资金支持、缓解债务负担方面采取更有力行动，助力世界经济实现包容、可持续发展。”汪文斌说。

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