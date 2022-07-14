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中国大使与70余名荷兰大学生线上交流互动

2022年07月14日13:11 | 来源：新华网
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　　新华社海牙7月13日电（记者王湘江）中国驻荷兰大使馆13日举办“荷兰-亚洲荣誉夏令营”线上交流活动。中国驻荷兰大使谈践与70余名荷兰大学生畅所欲言，热烈互动。

　　谈践说，中国是荷兰重要贸易伙伴，中荷建交50年来，两国贸易额从不到6900万美元增加到1160多亿美元。尽管新冠疫情肆虐，过去两年中荷贸易额分别逆势增长7.8%和27%。谈践说，在气候变化和新冠疫情等严峻挑战面前，国际合作比以往任何时候都更加重要。他期待中荷两国加强合作，进一步推动中荷开放务实的全面合作伙伴关系向前发展。

　　在问答环节，荷兰大学生就国际局势、中国经济社会发展、中国外交政策和中国教育等话题踊跃提问，谈践和使馆其他外交官一一作答。线上活动结束后，荷兰大学生与中国留荷学生代表在线下开展了跨文化交流分享活动。

　　“荷兰-亚洲荣誉夏令营”从2012年开始举办，是由荷兰政府主导、荷兰大学和跨国公司参与的对外教育交流项目，举办夏令营旨在增进荷兰大学生对亚洲国家和地区特别是中国的了解和认识。夏令营成员来自荷兰13所研究型大学。

(责编：高歌、燕勐)

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