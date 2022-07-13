新华社北京7月13日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统办公室副主任基里尔·季莫申科13日表示，乌方在基辅州等地共排除15.4万个爆炸物。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫当日说，俄国防部代表在土耳其伊斯坦布尔正在与土耳其、乌克兰和联合国代表就从黑海港口外运农产品问题进行四方谈判。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，季莫申科13日在新闻发布会上表示，乌方正加紧恢复基辅州、苏梅州、哈尔科夫州等人口密集地区被战争毁坏的基础设施，截至目前乌国家紧急情况局等机构的专家对基辅州2.8万公顷领土进行了排雷，并对高速公路、铁路、供电线路等进行了排查，共排除15.4万个爆炸物。

——科纳申科夫13日说，俄国防部代表在土耳其伊斯坦布尔正在与土耳其、乌克兰和联合国代表就从黑海港口外运农产品问题进行四方谈判。俄代表团已提交一揽子建议以期尽快解决问题。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰顿涅茨克地区当局13日敦促当地民众及时疏散，称乌方已为战区疏散人员准备好39.5万个安置点。顿涅茨克地区当局还公布了疏散班列停靠站点和接收疏散人员社区的有关信息，疏散人员可以在安置点免费住宿。

——据今日俄罗斯通讯社13日报道，俄外交部经济合作司司长比里切夫斯基对媒体说，俄与立陶宛以及欧盟委员会继续就取消加里宁格勒过境货物运输限制问题开展外交工作。此前俄外交部发言人扎哈罗娃表示，如果未来几天过境运输状况不稳定，俄罗斯将对立陶宛采取强硬措施。

——季莫申科13日在社交媒体发文说，当日上午俄军使用多管火箭炮向尼古拉耶夫州发射了28枚火箭弹，一座医院和多处居民楼遭袭，初步调查显示袭击已造成至少5名平民死亡。

——科纳申科夫13日说，俄空天军使用高精度武器打击了乌军在尼古拉耶夫市东部一处临时部署点，消灭乌方70名人员，摧毁多台装备。自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军247架飞机、137架直升机、1522架无人机、354套防空导弹系统、4050辆坦克和其他装甲车、744台多管火箭炮、3145门野战火炮及迫击炮、4192辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社13日援引乌各地军事部门的消息报道，俄军当天继续大规模炮击顿涅茨克、第聂伯罗彼得罗夫斯克、哈尔科夫等地，造成人员伤亡。乌克兰海军13日在社交媒体上说，目前俄军有4艘装备“口径”巡航导弹的军舰部署在黑海，另有6艘军舰在亚速海游弋，控制着附近海上交通。（参与记者：李奥、耿鹏宇、李铭、李东旭、陈畅）

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