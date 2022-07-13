新华社万象7月13日电（记者章建华）中国电建老挝南欧江流域发电有限公司13日在老挝琅勃拉邦南欧江电力运维管理中心举办首次公众开放日活动时宣布，截至12日6时，中国电建在老挝投资建设的南欧江全流域梯级水电站累计发电突破100亿千瓦时，为老挝经济社会发展提供源源不断的清洁电能支持。

南欧江流域梯级水电项目位于老挝北部琅勃拉邦和丰沙里省，项目包含七个梯级电站，总机组容量127.2万千瓦，2021年9月底流域全部电站投运。

据统计，中国电建在老挝投建的电站可以保障老挝全国12%以上的电力供应，旱季发电量占到全国用电的30%。这些电站以强力、稳定、清洁的电能产出，为中老铁路运行及属地经济社会发展提供电力保障。

13日的公众开放日活动中，老挝高校师生和中老媒体记者60余人深入南欧江流域电站、库区、移民村观摩，听取电站运维团队的详细讲解和情况介绍。观摩团队师生看着电站机组转动把南欧江水化成电能送到千家万户，看到中国公司在当地建设移民新村、修路架桥、保护库区绿色生态、做公益，还了解了中国企业、中国文化，纷纷表示以后要为当好老中友好合作的纽带和桥梁努力。

中国驻琅勃拉邦总领事李志工在当天下午的主题交流活动中表示，南欧江梯级电站是中国电建发挥自身优势，高质量参与“一带一路”建设的成功案例，希望以公众开放日等多种形式继续做好推广，做好示范。

当天，老挝中资发电企业协会也在南欧江电力运维管理中心揭牌。该协会由在老挝注册的13家中资发电企业组成，这些企业在老挝共投修18座水电站，在运营的总装机容量2256兆瓦，占老挝国家电力电网系统装机容量的49.7%。

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