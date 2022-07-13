新华社开罗7月13日电 （国际观察）美国中东劣迹暴露“美式人权”真面目

新华社记者李芮

武装入侵、“颜色革命”、单边制裁……多年来，为了维护霸权，自诩为“人权卫道士”的美国在中东犯下累累罪行，制造了一场又一场人道主义灾难，导致中东多国动荡不止，经济社会遭受重创，民生凋敝严重，数十万人丧生，数百万人沦为难民。美国的所作所为严重侵犯了中东民众人权，其“美式人权”真面目暴露无遗。

动乱制造者

入侵、轰炸、煽动国内叛乱、支持代理人战争、提供武器弹药、培训反政府武装……美国在中东地区以“保护人权”为名制造动乱，肆意践踏中东民众人权，给地区人民带来深重的人道主义灾难。

2003年，美国及其西方盟友以所谓“伊拉克有大规模杀伤性武器”为由，不顾国际社会普遍反对，绕过联合国安理会，悍然入侵伊拉克。这场战争导致伊拉克持续动荡，基础设施近乎瘫痪，而美国所称的“大规模杀伤性武器”至今不见踪迹。

据估计，这场战争导致20万至25万名平民死亡，约250万人沦为难民。以美国为首的联军大量使用贫铀弹和白磷弹，导致战后伊拉克婴儿出生缺陷率大幅上升。

2010年开始，美国在中东多国助推“阿拉伯之春”，导致多国发生动荡，大量难民流离失所。2011年，叙利亚爆发内战，美国及其西方盟友大力支持反对派武装，试图推翻叙政府，令无数叙利亚人陷入无尽的苦难。联合国人权事务高级专员办公室今年6月发布报告说，截至2021年3月，叙利亚冲突已经导致超过30万叙平民死亡。

同样在2011年，美国联合西方多国以空袭政府军的方式支持利比亚反对派，强行推翻卡扎菲政权，令该国政治和经济崩溃，纷争四起，陷入严重的人道主义危机。

美国在中东所犯人权罪行罄竹难书。埃及苏伊士运河大学教授哈桑·拉杰卜对新华社记者说，美国声称入侵伊拉克是为了带去“自由”，但事实上，它带去的却是毁灭。美国给叙利亚、利比亚等国带去的也都是破坏。

伊拉克政治分析人士纳杜姆·阿卜杜拉告诉新华社记者，美国的“人权和民主试验”使伊拉克陷入了长期的外部干预、社会分裂、党派冲突、资源内耗。美国所谓的“民主政治进程”，消耗了伊拉克的国家资源，侵犯了伊拉克民众的人权。

制裁滥用者

“长期以来，美国以所谓人权、平等为借口，打着民主的旗号破坏他国稳定。”叙利亚政治问题专家艾哈迈德·阿什卡尔一语道破“美式人权”真相。

为了维护霸权，除了频繁制造动乱，美国还对叙利亚、伊朗等中东国家祭出制裁“大棒”，严重危害相关国家民众的发展权。受长期制裁影响，这些国家经济状况和医疗条件恶劣。新冠疫情暴发以来，美国非但没有停止制裁，反而进一步加码，使这些国家的困境雪上加霜。

美国在叙利亚冲突全面爆发前就开始对叙政府、企业和个人实施制裁，此后更是不断追加制裁。2019年，美国会通过“凯撒法案”并由时任总统特朗普签署，对外国投资者在叙投资、建设设置重重阻碍，进一步加强对叙经济封锁。

阿什卡尔指出，美国长期以来对叙实施经济制裁，近年来更不断升级，让本就因战争、疫情等遭受重创的叙经济愈加凋敝，民众成为制裁的牺牲品。

自20世纪70年代末以来，美国对伊朗实施长期封锁和制裁，制裁力度不断加大，逐步形成以金融、贸易、能源等多领域制裁为主要手段的严密体系。2018年，美国政府单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。

伊朗外交部日前发表声明说，美国对他国实施单边经济制裁，是公然、系统地侵犯人权。美国对伊朗实施的严酷制裁和经济恐怖主义，对伊朗的生产、就业和国家收入产生负面影响，导致民众收入减少和社会发展放缓。

马莉哈·加里卜·沙阿是伊朗首都德黑兰一家医院的护士。她说，在疫情叠加制裁的双重影响下，医院里治疗呼吸系统疾病的药物和抗生素尤其短缺。

“美国是全球最大的人权侵犯者！”伊朗最高人权委员会秘书长加里巴巴迪日前发出控诉，“美国根本没有资格谈论人权问题！”（参与记者：高文成、吴天雨、汪健、董亚雷、凡帅帅、姚兵、柳伟建）

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