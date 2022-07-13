新华社华盛顿7月12日电（记者孙丁 邓仙来）美国前总统国家安全事务助理约翰·博尔顿12日说，他曾协助策划在他国的政变。

博尔顿当天接受美国有线电视新闻网主持人杰克·塔珀采访时，谈及进行中的国会山骚乱调查，并作出上述表述。

博尔顿于2018年4月至2019年9月担任特朗普政府总统国家安全事务助理，还曾在里根政府、老布什政府、小布什政府中任职。2005年8月至2006年12月任美国常驻联合国代表。

博尔顿在访谈中说，他不认为国会山骚乱是一场由特朗普精心策划的“政变”，并表示：作为一个曾经协助策划政变的人——不是在美国——而是在其他一些地方，他知道这很费功夫。

当塔珀希望博尔顿进一步解释时，博尔顿拒绝提供细节，但他提到2019年委内瑞拉未遂政变。塔珀接着说，我认为有些事情你没有告诉我。博尔顿回答：当然有。

美国国会众议院国会山骚乱调查委员会12日再次举行公开听证会，聚焦特朗普在这一事件中的角色。该调查委员会由民主党人主导，认为国会山骚乱是一场未遂政变，特朗普负有不可推卸的责任。特朗普对此予以否认，并持续炮轰调查委员会成员。绝大多数共和党人支持特朗普立场。

2020年美国总统选举结束后，特朗普拒绝承认败选，并反复宣称存在大规模选举舞弊。2021年1月6日美国国会两院举行联席会议认证选举结果期间，大批特朗普支持者通过暴力手段闯入国会大厦酿成骚乱，造成5人死亡、约140名警察受伤，国会大厦内外也遭到破坏。《纽约时报》文章曾写道，这场骚乱是“对美国民主灯塔形象的一记重击”。

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