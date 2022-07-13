新华社北京7月13日电 新冠病毒变异毒株奥密克戎新亚型BA.5和BA.4近期在美国加速传播。美国卫生官员12日说，5月初以来，全美七天日均新增新冠住院患者数已翻番。

美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基12日说，截至上周，全美新增确诊病例中，BA.4和BA.5所致病例占比分别为16%和65%。

疾控中心数据显示，在截至6月25日的一周里，BA.4和BA.5这两种变异毒株新亚型所致病例占比就已超过50%，而5月初这一比例仅为1%。

5月17日，一名男子在美国纽约时报广场接受新冠病毒检测。新华社记者王迎摄

沃伦斯基说，5月初以来，美国七天平均日增新冠住院人数已翻番。

数据显示，截至本月9日，全美有超过1.6万名新冠住院患者，七天平均日增逾5000名住院患者。而截至5月1日，全美七天平均日增2000多名住院患者。

截至本月10日，美国七天平均日增确诊病例近10.4万例，几乎是5月初的两倍。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇说，由于不少人在家检测，上述数据并不全面，美国眼下实际日增确诊病例可能为30万至50万例。

“如果（新冠）病毒在全球和美国传播，变异毒株将继续出现。我们不应该让它扰乱生活，但我们不能否认这是需要应对的现实。”福奇说，并敦促民众继续接种加强针，“免疫力会减弱，所以及时接种疫苗至关重要。”

专家认为，BA.4和BA.5“逃脱”疫苗保护或感染所获免疫力的能力更强，但加强针仍可大大降低新冠重症率和死亡率。

白宫官员认为，BA.5蔓延意味美国新增病例可能在未来几周增加。白宫新冠应对工作组协调员阿希什·杰哈12日敦促50岁以上人群接种加强针。

根据疾控中心数据，数以千万计符合接种条件的美国人尚未接种加强针。

“目前，许多美国人疫苗接种不足。”沃伦斯基说，疾控中心数据显示，大约三分之一美国人生活在新冠高风险地区，疾控中心建议这类人群在室内公共场所戴口罩。（刘曦）

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