新华社华盛顿7月12日电（国际观察）增长前景持续恶化 美国经济面临衰退风险

新华社记者熊茂伶

国际货币基金组织12日发布最新预测，下调2022年美国经济增长预期至2.3%，认为美国避免经济衰退越来越具有挑战性。这是该机构一个月内第二次下调美经济增长预期，凸显美国经济增长前景恶化。一些经济学家认为，在通胀持续高企、美联储加速加息背景下，美国经济频亮“黄灯”，衰退只是早晚问题。

衰退提前来临？

美国亚特兰大联邦储备银行8日公布的最新预测显示，今年第二季度美国实际国内生产总值（GDP）环比按年率计算将萎缩1.2%。美国商务部6月底发布的最终修正数据显示，今年第一季度该数据下降1.6%。如果预测成为现实，意味着美国经济已陷入技术性衰退。

方舟投资公司创始人兼首席执行官凯茜·伍德日前接受美国消费者新闻与商业频道采访时表示，她认为美国经济正处于衰退之中，库存过高是一大问题，在她几十年投资生涯中从未见过。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，美国经济衰退将更早到来。二季度美国经济很可能出现负增长，而连续两个季度负增长符合经济衰退的一般定义。

拉赫曼同时表示，作为研判美国经济衰退状况的权威机构，美国全国经济研究所通常要经过数月衡量之后才会给出正式判断，短期可能不会急于宣布美国经济已陷入衰退。

经济频亮“黄灯”

美国供应管理学会本月初发布的数据显示，在供应链瓶颈持续、通胀高企的背景下，6月美国制造业采购经理人指数较5月下降3.1个百分点，显示制造业增速放缓。一些行业的库存很高，销量正在下降。

占美国经济总量约七成的个人消费支出也出现风险信号。美国商务部数据显示，5月美国个人消费支出仅增长0.2%，经通胀调整后出现下降。

《华尔街日报》报道认为，美国民众面临几十年来最严重的通胀局面，而收入却未能跟上物价上涨步伐，影响了消费支出。

美国智库彼得森国际经济研究所一篇分析文章认为，美国6月就业市场相对强劲，但劳动参与率有所下降。劳动力市场之外，其他经济数据令人担忧，显示经济可能走向衰退。

担忧普遍升温

不少经济学家认为，在高通胀背景下，美联储更激进货币政策将美国经济推入衰退只是时间问题。美联储主席鲍威尔6月下旬出席国会听证会时承认，美国经济存在衰退可能性，实现软着陆将非常具有挑战性。

自3月以来，美联储已三次加息，将联邦基金利率目标区间上调至1.5%至1.75%之间。在6月的货币政策会议上，美联储加息75个基点，是自1994年以来最大幅度的单次加息，其控制通胀的迫切性可见一斑。

彼得森国际经济研究所所长亚当·波森对新华社记者表示，如果将本轮加息周期结束时的利率水平从3%左右上调至4%以上，可能带来经济衰退。

德意志银行经济学家日前预计，美国经济将于2023年年中开始陷入衰退，失业率将在2023年第四季度达到5.4%的峰值。英国《金融时报》调查显示，近70%受访经济学家认为，美国经济将于明年陷入衰退。根据彭博社经济部6月中旬发布的预测，美国经济到2024年年初出现衰退的可能性高达72%。

拉赫曼告诉记者，在经济放缓、金融市场陷入困境、美联储政策立场强硬的情况下，美国经济衰退概率非常大。两年期和10年期美国国债收益率已再次出现倒挂，这是经济衰退非常可靠的前瞻性指标。

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