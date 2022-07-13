截至11日，美国猴痘确诊病例在不到两个月内从1例激增至超过760例，遍布近40个州。各地诊所难以满足猴痘疫苗接种需求。《国会山》日报批评政府应对猴痘疫情“跌跌撞撞”。

一些公共卫生专家和确诊病患认为，美国政府对猴痘疫情应对不足，正在重复新冠疫情期间曾犯下的错误。

据《国会山》日报报道，美国官方通报的猴痘确诊病例数必是“低估”的数据，因为许多人不知道自己感染或者没有接受过检测。

与新冠病毒不同，猴痘病毒并非新型病毒，传染力不及新冠病毒，主要通过亲密的皮肤接触传播。尽管现阶段美国感染猴痘人数不算多，一些人担心疫情可能扩大乃至失控。

流行病学家杰伊·瓦尔马担心猴痘会在美国“扎根”。他近期接受采访时说，如果不抢先应对，猴痘“将在我国疾病图景中永久驻留”。

纽约市长埃里克·亚当斯11日致信总统约瑟夫·拜登，称猴痘疫苗供不应求，请求白宫延长两剂“吉尼奥斯”猴痘疫苗的接种间隔时间，以使更多人能立刻接种第一剂疫苗。

纽约市上月底宣布提供猴痘疫苗接种，但疫苗在几小时内就“断货”。纽约市卫生与心理卫生局11日才宣布追加供应1250剂猴痘疫苗。

乔治·华盛顿大学卫生政策与管理研究教授温麟衍说，美国应对猴痘疫情的状况让她有一种“似曾相识感”，最明显的感受是和美国应对新冠一样“检测不足”，“为什么我们没有吸取教训”？

一名不愿公开姓名的拜登政府前官员上周告诉《纽约时报》，猴痘病毒检测的效率和便利度没有达到应有水平。全国广播公司新闻台上周报道，多名猴痘感染者试图向公共卫生官员报告密切接触者并获得检测，但沟通过程很不愉快。一名纽约男子说，他等了近一周才做上检测。

世界卫生组织说，猴痘病例过去多发于西非和中非地区，而目前已有数十个非流行国家报告确诊和疑似病例，不少病例没有任何猴痘流行地区旅行史，这种情况不正常。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，也有部分患者病情严重。

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