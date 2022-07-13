在刚刚结束的日本第26届参议院选举中，执政的自民党获得超过半数的63个议席，支持修宪的势力所获议席也超过提议修宪所需的三分之二。日本首相岸田文雄声称，将在国会尽快推动有关修宪的动议，并最终努力实现修宪。

这一表态，与候选人们在选举前的态度迥然不同。在选举前，不管是听候选人们的演讲，还是看他们发放的小册子，或是观察他们发表的政治主张，基本都大谈如何应对通货膨胀与提升工资，这些正是日本民众最关心的问题。但是选举之后，那些曾对选民做出各种承诺的参议员们话风一转，将修宪问题当成最重要的政治课题。这反映出候选人们对选举承诺的背叛、对民意诉求的违背，再度暴露了日本选举制度的深层矛盾。

日本是否已经酿造了必须修宪的社会气氛？答案是否定的。日本宪法规定国会议员中超过三分之二的议员提起修宪，并获得全民投票超过二分之一的支持，才能进入到修宪阶段。7月10日的选举，让联合执政的自民党、公明党以及支持修宪的在野党议员总数超过三分之二，似乎修宪在议员这个层面已经有了推进的条件。但另一方面，日本民众没有修宪的需求，并不认为修宪刻不容缓。

二战后日本发布新宪法，其中第九条明确规定，日本永远放弃发动战争、不以武力威胁或以武力作为解决国际争端的手段、不保有军队。75年来，这部和平宪法帮助日本改善了与周边的关系，获得了经济发展。也正因此，日本民众对它十分看重。

根据《朝日新闻》5月2日的民意调查，59%的日本民众认为不得修改宪法第九条。日本放送协会（NHK）5月3日举行的调查表明，赞成修宪的人只有35%。

这就出现了一个矛盾：保守的国会议员希望修宪，而日本社会的总体舆论不急于修宪。倘若在没有获得民意支持的情况下提出修宪动议，执政党势必会面临巨大风险。

可以想象下：如果日本国民投票反对修宪，而三分之二以上的国会议员支持修宪，那么国民与国民代表之间就会出现矛盾。如何解决这个矛盾？只能解散众议院重新选举。一旦走到这一步，不单单会修宪不成，更可能造成执政危机。日本国会议员敢不敢如此冒进，目前得打个问号。

面对当前日本物价高涨、经济衰退等诸多难题，日本民选议员应当想办法兑现竞选承诺，而不是上位后立马变脸推行修宪的政治算计，这只会加重日本民众的不满与不信任，令反对修宪的民意进一步提升。再加上周边国家对日本修宪的警惕与反对，在目前的日本，修宪依旧是个可望而不可即的目标。

（国际锐评评论员）

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