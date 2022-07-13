新华社华盛顿7月12日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）12日将2022年和2023年美国经济增长预期分别下调至2.3%和1%。这是今年6月以来IMF第二次下调美国经济增长预期，凸显美联储加息应对高通胀背景下美国经济增长前景恶化。

6月下旬，IMF将美国2022年经济增长预期由4月份预计的3.7%下调至2.9%，2023年增长预期从4月份预计的2.3%下调至1.7%。

IMF执行董事会此前发表声明说，由于前所未有的货币和财政政策支持，美国经济已从新冠疫情冲击中“迅速恢复”，但快速反弹伴随着“广泛的通胀飙升”，对美国和全球经济构成“系统性风险”。

声明指出，工资和物价上涨压力广泛存在，衡量通胀预期的短期指标已显著上升，长期指标已开始走高。在此背景下，美国政府政策重点应放在不引发衰退的情况下，迅速减缓物价上涨势头。

IMF执行董事一致认为，对美国而言，避免经济衰退正变得越来越具挑战性，美联储有必要提前就政策利率走向给予明确指引，以确保宽松货币政策的退出有序、透明。

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