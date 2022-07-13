人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

IMF再次下调今明两年美国经济增长预期

2022年07月13日14:47 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿7月12日电（记者熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）12日将2022年和2023年美国经济增长预期分别下调至2.3%和1%。这是今年6月以来IMF第二次下调美国经济增长预期，凸显美联储加息应对高通胀背景下美国经济增长前景恶化。

　　6月下旬，IMF将美国2022年经济增长预期由4月份预计的3.7%下调至2.9%，2023年增长预期从4月份预计的2.3%下调至1.7%。

　　IMF执行董事会此前发表声明说，由于前所未有的货币和财政政策支持，美国经济已从新冠疫情冲击中“迅速恢复”，但快速反弹伴随着“广泛的通胀飙升”，对美国和全球经济构成“系统性风险”。

　　声明指出，工资和物价上涨压力广泛存在，衡量通胀预期的短期指标已显著上升，长期指标已开始走高。在此背景下，美国政府政策重点应放在不引发衰退的情况下，迅速减缓物价上涨势头。

　　IMF执行董事一致认为，对美国而言，避免经济衰退正变得越来越具挑战性，美联储有必要提前就政策利率走向给予明确指引，以确保宽松货币政策的退出有序、透明。

(责编：高歌、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部