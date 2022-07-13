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联合国安理会通过叙利亚跨境人道救援授权延期决议

2022年07月13日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月12日电（记者尚绪谦）联合国安理会12日通过第2642号决议，将叙利亚跨境人道救援授权延长6个月。

　　根据这项决议，现有巴卜海瓦跨境点授权延长6个月，至2023年1月10日。此后，授权可再次延长6个月，但需要安理会再次通过决议。

　　第2642号决议获得12个安理会理事国支持。美国、英国、法国投了弃权票。这项决议促请联合国秘书长在2022年12月10日前就叙利亚人道需求提交一份特别报告；促请联合国秘书长就有关安理会决议执行情况每月向安理会通报，并定期（至少每60天）向安理会提交书面报告。

　　去年的第2585号决议规定的授权期限截至7月10日。安理会7月8日未能通过延期决议。当天，俄罗斯否决了由爱尔兰和挪威起草的寻求授权延长12个月的决议草案。俄罗斯提出的授权延期6个月的决议草案未获得通过所需的赞成票数。

　　安理会2014年通过决议，授权联合国人道主义机构及其执行伙伴可跨越边界线和冲突线，向叙利亚人民提供紧急人道主义救援。安理会后来多次延长这一授权。

(责编：高歌、燕勐)

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