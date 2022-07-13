新华社联合国7月12日电 中国常驻联合国副代表戴兵12日在安理会通过叙利亚跨境人道救援授权延期决议后作解释性发言时说，中方欢迎安理会通过叙利亚跨境人道救援授权延期决议。

戴兵说，中方感谢爱尔兰、挪威以及俄罗斯和其他各成员在过去几天进行密集沟通，为推动取得最后结果作出的积极努力。事实表明，安理会成员就相关问题存在分歧很正常。有时矛盾很尖锐也是难免的，但只要有充分的政治意愿，坚持耐心协商，相互照顾关切，大家还是能够找到解决问题的有效办法。在尚存重大分歧的情况下强行推动表决，只会激化矛盾分歧，对维护安理会团结、保障安理会有效履行职责没有好处。

戴兵表示，中方在叙利亚人道问题上的立场是一贯的、明确的。中方始终主张，对叙利亚提供人道援助应当尊重叙利亚主权和叙政府的主导权。跨线救援应该成为对叙人道救援的主渠道。跨境救援是在特定形势下作出的临时性安排，需要加快向跨线救援过渡，并形成最终终止跨境救援的明确时间表。刚刚通过的决议留出了必要的灵活性，有利于安理会及时对决议授权进行评估和调整。决议对开展早期恢复项目、增强救援透明度等提出了明确要求。安理会每两个月举行一次非正式互动对话会，也有利于具体跟进决议落实的进展。中方期待所有各方严格遵守国际人道援助的基本原则，严格遵循安理会决议要求，并确保援助的中立、透明属性，增强针对性和有效性。

戴兵重申，单边制裁严重制约国际人道机构在叙行动，同安理会和国际社会改善叙人道准入、增加叙人道资源的努力背道而驰。中方敦促有关国家立即全面解除对叙利亚的单边制裁。

联合国安理会12日通过第2642号决议，将叙利亚跨境人道救援授权延长6个月。根据这项决议，现有巴卜海瓦跨境点授权延长6个月，至2023年1月10日。此后，授权可再次延长6个月，但需要安理会再次通过决议。

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