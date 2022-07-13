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英国8名保守党要员获参与党首角逐资格

2022年07月13日08:26 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦7月12日电（记者杜鹃 许凤）英国执政党保守党8名要员12日得到足够数量的保守党下院议员支持，获得参加定于13日举行的保守党新党首选举第一轮投票角逐资格。

　　这8人分别是前财政大臣里希·苏纳克、外交大臣伊丽莎白·特拉斯、前国防大臣彭妮·莫当特、议会下院外交委员会主席汤姆·图根达特、总检察长苏拉·布雷弗曼、财政大臣纳齐姆·扎哈维、前负责平等事务的国务大臣凯米·巴德诺赫、前外交大臣杰里米·亨特。

　　根据英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”公布的竞选规则，候选人提名程序12日进行。上述8人当天各自得到至少20名保守党下院议员的支持，获得角逐党首职务的资格。接下来，保守党选出新党首大致分两个阶段：第一阶段由358名保守党下院议员投票锁定两名最终候选人，第二阶段由所有保守党党员投票，胜出者出任新党首及英国新一任首相。

　　第一阶段首轮投票定于13日举行，竞选人需得到至少30名保守党议员支持，否则会被淘汰。此后将举行数轮淘汰式投票，直至21日议会夏季休会前锁定两名候选人。第二阶段，保守党党员将通过邮寄选票的方式选出新党首。据英国媒体报道，保守党现有党员约20万人。

　　“1922委员会”由保守党议会下院普通议员组成，在决定党首及首相人选方面发挥重要作用。

　　约翰逊本月7日宣布辞去保守党党首和首相职务，但将留任至新领导人产生。保守党新党首选举最终结果将于9月5日宣布。这意味着，那一天将揭晓由谁出任下任首相。

(责编：高歌、燕勐)

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